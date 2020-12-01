TOKİ'den 519 TL taksitle konut! Başvuru süreci başlıyor... Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi için TOKİ'den yeni fırsatlar. TOKİ Türkiye'nin birçok ilinde ayda 519 lira taksitle ev satıyor. Orta gelir grubu projesine özel olarak "Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları" şartı kaldırıldı.
BAŞVURU KOŞULLARI
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması
(Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) ( İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),
Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.
BAŞVURULAR HANGİ KATEGORİDE KABUL EDİLECEK?
Başvuru şartlarına sahip olan vatandaşlar 4 kategoride değerlendirilecektir.
* "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler"
* "En az %40 Engelli Vatandaşlar"
* "Emekli Vatandaşlar"
* "Diğer alıcı adaylar"
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Kimlik Fotokopisi,
* Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"
* Başvuru sahibi engelli ise Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
* Başvuru sahibi emekli ise SGK'dan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi ya da emekli olduğunu gösteren belge veya yazı.
İşte güncel TOKİ konut satış listesi.
AYDIN İLİ İNCİRLİOVA İLÇESİ
Başvuru Dönemi: 16.11.2020 - 27.11.2020
Fiyat: 168 bin 182 TL
Taksit: 560 TL
BURSA İLİ ORHANGAZİ İLÇESİ
Başvuru Dönemi: 16.11.2020 - 27.11.2020
Fiyat: 155 bin 723 TL
Taksit: 519,08 TL
ÇORUM İLİ, MECİTÖZÜ İLÇESİ
Başvuru Dönemi: 23.11.2020 - 31.12.2020
(Açık Satış)
Fiyat: 187 bin 801 TL
4- DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2020
Fiyat: 157 bin 466 TL
Taksit: 524,89 TL
5- DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ
Başvuru Dönemi: 23.11.2020 - 31.12.2020
Fiyat: 189 bin 957 TL
Taksit: 633,19 TL
6- KIRIKKALE MERKEZ
Başvuru Dönemi: 30.11.2020 - 31.12.2020
Fiyat: 115 bin 756 TL
Taksit: 565,92 TL
7- KIRIKKALE MERKEZ
Başvuru Dönemi: 01.12.2020 - 31.12.2020
Fiyat: 168 bin 391 TL
Taksit: 748 TL
8- KÜTAHYA İLİ, DUMLUPINAR İLÇESİ
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2020
Fiyat: 159 bin 346 TL
Taksit: 531,15 TL
9- TOKAT MERKEZ
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2020
Fiyat: 277 bin 331 TL
Taksit: 1.733,32 TL
TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.
TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI
TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.