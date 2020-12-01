Bugün kripto para piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken bitcoin fiyatlarında büyük artış görüldü. Kripto para piyasalarında toplam hacim de, 575.96 milyar dolar ile yeni zirveye yükselirken, kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de 209.4 milyar dolar ile yeniden 200 milyar dolar sınırını aştı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte o sorunun yanıtı...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni haftanın ilk gününde 19,736.82 dolar ile, 19,660 dolarlık tüm zamanların rekorunu kırdı.