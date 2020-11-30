VODAFONE BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI

Abonelerine Vodafone Hediye Çarkı uygulaması üzerinden günlük 1 GB, 2 GB, 5 GB ve 10 GB hediye internet kazanma imkanı sunan Vodafone aynı zamanda uygulama linki üzerinden arkadaşını Vodafone abonesi olmak için davet eden kişilere de 15 GB bedava internet kazanma imkanı sunuyor.

Farklı bir operatörde üyeliği bulunan kişiler kolayca bu haktan yararlanabilirler. Hattını Vodafone'a taşıyan tüm müşteriler 3 ay boyunca geçerli olacak 15 GB internet kazanacaklar. Bu internet hakkı kişilere her ay 5 GB olarak tanımlanacak. Vodafone merkezlerine giderek hattınızı taşıtabilir ve bedava internetinizi alabilirsiniz.

E-fatura ile faturalandırma yöntemini seçen kişiler bu haktan yararlanabiliyorlar. Üstelik 1 GB olarak verilen bedava internet, kişilere e-fatura yolunu talep ettikleri her ay verilecek. Bu kampanyaya dahil olmak için faturalı hat kullanıcı olmak yeterli oluyor.