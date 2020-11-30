Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,2 azalarak 2 milyar 92 milyon 924 bin dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ekimde Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 19 milyar 703 milyon dolar oldu.