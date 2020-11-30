Borçlara yapılandırma imkanı getiren ve istihdama yeni desteklerin yolunu açan torba yasa ile kadın girişimcilere destekler de artırılacak. Evde ürettiklerini internetten satanlara vergi muafiyeti sağlanacak.
VERGİ MUAFİYETİ 1 OCAK'TA BAŞLIYOR
Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak.
1 Ocak 2021'de uygulanmaya başlayacak bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının 220 bin lirayı aşmaması gerekecek.
Bankalar, hesaplara aktarılan tutar üzerinden aktarım tarihi itibarıyla çalışanı bulunmayanlara yüzde 4 gelir vergisi kesintisi uygulayacak. Çalışanı olanlar için ise yüzde 2 gelir vergisi esas alınacak. Düzenleme ile, Cumhurbaşkanı'na, maddede belirtilen oranları ve tutarı, yarısına kadar indirme ve 2 katına kadar artırma yetkisi de verildi.
DESTEKLER UZUYOR
NORMALLEŞME DESTEĞİ: Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.
PRİM-VERGİ TEŞVİĞİ: Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteğinin bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşviğinin ve ilave istihdam sağlayan işverene Gelir Vergisi stopaj teşviği ile Damga Vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.