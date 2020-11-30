Türk tekstilcisinin sürece hızlı uyumu ve kapasite artırımıyla ihracat 2020'in 10 ayında 1 milyar 83 milyon dolara yükseldi. Türkiye'den 167 ülkeye yapılan medikal tekstil ihracatında ilk sırada 165 milyon dolarla Almanya yer alırken, bu ülkeyi 160 milyon dolarla ABD, 104 milyon dolarla İngiltere ve Hollanda izledi.

Salgın öncesi dünyanın en büyük medikal tekstil ürünleri ihracatçısı olan Çin'e ise Türkiye'den bu dönemde 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.