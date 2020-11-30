BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Aralık Salı 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Aralık Salı 2020 yayınlandı ve gıda ürünlerindeki çeşitlilik oldukça dikkat çekiyor. Atıştırmalık ve dondurulmuş ürünlerde çeşit çeşit ürünler uygun fiyatla yarın satışa çıkacak. Büskividen börek çeşitlerine, tavuk ürünlerinden deniz ürünlerine kadar pek çok çeşitte gıda ürünleri bu hafta BİM aktüel ürünlerde ön plana çıkıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Aralık Salı 2020 kataloğunu haberimizden inceleyip alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1 ARALIK 2020