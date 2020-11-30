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    • Ekonomi
    • 30.11.2020 15:33
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    • 30.11.2020 15:33
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    ! de bu hafta neler var?

    Heyecanla beklenen yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. En çok ziyaret edilen marketler zinciri hem Salı hem de Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünleri uygun fiyatlar satışa sunuyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri erken saatte gidip almak isteyenler öncesinde nu inceliyor ve alacaklarını belirliyor. Peki de bu hafta neler var? Haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Aralık Salı 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Aralık Salı 2020 yayınlandı ve gıda ürünlerindeki çeşitlilik oldukça dikkat çekiyor. Atıştırmalık ve dondurulmuş ürünlerde çeşit çeşit ürünler uygun fiyatla yarın satışa çıkacak. Büskividen börek çeşitlerine, tavuk ürünlerinden deniz ürünlerine kadar pek çok çeşitte gıda ürünleri bu hafta BİM aktüel ürünlerde ön plana çıkıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Aralık Salı 2020 kataloğunu haberimizden inceleyip alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1 ARALIK 2020

    EtiKaram Antep Fıstıklı Bitter Çikolata
    • 60 g

    BalıkmarSardalya
    • 400 g

    PınarFish Finger
    • 240 g

    EtiKurabi Tam Buğday Unlu Fındıklı Kurabiye
    • 198 g

    EtiEtimek• 3x143 g

    EtiPetit Beurre Mini Bisküvi
    • 175 g

    EtiPetito Evde Çikolata Atölyesi
    • 65 g

    EtiTutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi
    • 210 g

    Amasya EtSteak Burger
    • 2x90 g
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Aralık Salı 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?