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    • Ekonomi
    • 30.11.2020 08:59
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    • 30.11.2020 09:03
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    SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçti: sisteminde büyük değişiklik

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, sisteminde "vatandaş odaklı" global revizyon için düğmeye bastı. 2021 programına göre vergi sisteminde adaletin güçlendirilmesi, tabanın genişletilmesi ve hasılanın artırılmasını sağlayacak şekilde revizyonlar yapılacak.

    Sabah
    Vergi sisteminde büyük değişiklik

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, vergi sisteminde vatandaş memnuniyetini esas aldıklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek yıl matrah ve vergi oranlarına yönelik çalışmalar yapacak.



    Vergilemede gönüllü uyum, öngörülebilirlik artırılacak, vergileme hizmetleri etkinleştirilecek. Mükellef haklarına yasal güvence gelecek. Mükellef hizmetleri merkezi etkinleştirilecek.




    VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
    Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Küresel gelişmelere duyarlı, rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi oluşturulacak.




    Etkinliği olmayan istisna, indirim, muafiyetler kaldırılacak. Vergi gelirlerinin genel bütçe gelirlerine oranı gelecek yıl yüzde 85.3'e çıkacak.

    80 BİN MÜKELLEFE İZAHATA DAVET
    İzahata davet kapsamında beyanname düzenleme programı aracığıyla elektronik ortamdan gönderilen onaylanmış beyanname sayısının 80 bine ulaşması bekleniyor.



    Bu yıl 60 bin olan davet edilen mükellef sayısı 2021'de 80 bine çıkacak. Akaryakıt ürünlerine yönelik mükellef denetimi gelecek yıl 32 bin 800 olacak.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçti: Vergi sisteminde büyük değişiklik