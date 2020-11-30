Çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? Aşı çalışmaları altını nasıl etkiledi? Uzmanlar uyardı…

Yeni haftanın ilk gününde, büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatlarının seyrini merak ediyor. Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarını artırmasının etkisiyle altının ons fiyatı 1,800 doların da altına inerek, 1,780 dolara kadar gerilemişti. Peki, 30 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları nasıl?
Yeni haftanın ilk gününde saat 08:50 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI
447,31
449,96
%-2,45
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
446,34
446,47
%-0,68
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.784,32
1.791,26
%-1,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
714,24
730,06
%-0,68
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.856,60
2.910,97
%-0,69
YARIM ALTIN FİYATI
1.423,84
1.459,95
%-0,69
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.856,60
2.910,97
%-0,69
ATA ALTIN FİYATI
2.982,91
3.057,46
%0,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
250,38
290,62
%-2,37
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
404,63
420,28
%-2,36
GREMSE ALTIN FİYATI
7.243,10
7.375,90
%-2,75
UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında güç toplama çabasının sonuç verediğine dikkat çekerek, "ABD piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle fiyatlar genel hatlarıyla sakin seyretse de dolar endeksinin 92 seviyesinin altına sarkmasının yansımalarını 1,820 dolara doğru hareket eden ons altında da gördük" dedi ve ekledi:
"Ancak bu durum anlamlı bir momentum yaratmak için yetersiz kaldı. Öte yandan ABD piyasaları bugün açılacak fakat işlemler yarım gün ile sınırlı kalacak. Dolayısıyla yukarı yönlü denemeler devam edebilecek olsa da değerli metallerin anlamlı bir değişim göstermeden günü tamamlayacağını tahmin ediyoruz. Önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz gibi güçlü bir iyileşmeden söz edebilmek için 1850 doların üzerine çıkılması gerekiyor."