Çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? Aşı çalışmaları altını nasıl etkiledi? Uzmanlar uyardı…

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

404,63

420,28

%-2,36

GREMSE ALTIN FİYATI

7.243,10

7.375,90

%-2,75

UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında güç toplama çabasının sonuç verediğine dikkat çekerek, "ABD piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle fiyatlar genel hatlarıyla sakin seyretse de dolar endeksinin 92 seviyesinin altına sarkmasının yansımalarını 1,820 dolara doğru hareket eden ons altında da gördük" dedi ve ekledi:

"Ancak bu durum anlamlı bir momentum yaratmak için yetersiz kaldı. Öte yandan ABD piyasaları bugün açılacak fakat işlemler yarım gün ile sınırlı kalacak. Dolayısıyla yukarı yönlü denemeler devam edebilecek olsa da değerli metallerin anlamlı bir değişim göstermeden günü tamamlayacağını tahmin ediyoruz. Önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz gibi güçlü bir iyileşmeden söz edebilmek için 1850 doların üzerine çıkılması gerekiyor."