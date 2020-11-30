



"Kriptografi yani şifrelemenin amacı iki taraf arasında paylaşılan bilgilerin başkalarının eline geçmesini engellemek, parasal işlemleri güvence altına alacak kontrol mekanizmasını sağlamaktır.

"Kripto paraların çıkışı 2008'de patlak veren küresel finans krizi ile ilgilidir. Yaşanan finans krizi merkez bankaları ve finans kurumlarına duyulan güveni azaltmış, finans sisteminde pek çok değişime neden olmuştur.



"Kripto paralar finans piyasalarının çöküşü sonrası ABD Doları ve Euro gibi güçlü rezerv para birimlerine alternatif bir model olarak ortaya çıkmıştır.

"Bu paralar, transfer edilebilen varlıklardır. Kriptografi (şifreleme bilimi), hem işlem güvenliğini sağlamada hem de yeni para oluşturulması sürecinde kullanılmaktadır.

"Banka hesabında tutulmasına gerek olmayan kripto paralar, gerçek para gibi mal ve hizmet satın almak amacıyla kullanılabilmektedir."