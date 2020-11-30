Devlet tarafından sağlanan destekler arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Mayıs 2015 tarihinden sağlanan bu destek ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlar için hem uygulanan başvuru şartlarını hemde bu ödemelerin nasıl alınacağını adım adım aktarıyoruz. En az 7 bin 325 lira ödeniyor. Başvurular internet üzerinden yapılıyor. Paranın yatırıp yatırılmadığı ise e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Para ise Ziraat Bankası'na yatırılıyor. Annelere yasalar, pozitif destek sağlıyor. Yaşlıya, engelliye, ihtiyaç sahibi herkese katkı sağlayan devlet, çalışan, çalışmayan tüm annelere de çeşitli isimler altında çok sayıda karşılıksız ödemede bulunuyor. Başlıca destekler; 'çocuk parası', 'doğum yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' olarak öne çıkıyor.