Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yarından itibaren zorunlu... Yoksa cezası çok büyük

Milyonlarca araba sahibini çok yakından ilgilendiriyor. 1 Aralık Salı günü itibarı ile zorunlu hale geliyor. Günlerdir uyarı üzerine uyarı yapılıyordu. Yaptırmayana para cezası kesilecek. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor. Zorunluluğa uymayanlara 776 lira ceza kesilecek. Oda Başkanı Çeşmeci, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili usul ve esaslar hakkında tebliğiyle 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirildiği söyledi. Yolcu ve eşya taşınmasında kullanılan ticari araçlarda 1 aralık günü itibariyle kış lastiği uygulaması yapılacağını anlatan Çeşmeci sözlerine şöyle devam etti;
"Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanmaya hassasiyet göstermeleri çok önemlidir. Ayrıca yapılacak denetimlerde ticari araçlarına kış lastiği taktırmayanlara para cezası kesileceğini ve kış lastiği takılıncaya kadar araçlar trafikten men edileceğini de hatırlatmak isterim. Yük ve Yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliği açısından güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekir. Kış şartlarına uygun önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçlar yolu kapatmak, kazalara sebebiyet vermek gibi olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. Kış Lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla çok daha iyi yol tutuşu ve yol güvenliği sağlar. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü yerlerde kış lastiği takılması emniyet açısından gereklidir" dedi.
Başkan Çeşmeci ayrıca, sürücüleri yaklaşan kış öncesi araçlarına kış bakımlarını mutlaka yaptırmaları konusunda da uyardı.
CEZASI 776 LİRA
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak, gereğini yapmayanlara 776 lira ceza verilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek.
BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce Bursa ve bağlı ilçelerde belediye hudutlarında şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında kış lastiği uygulamasının 01 Aralık 2020 - 01 Mart 2021 tarihleri arasında uygulanmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir. Belirtilen tarihlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde kamyon, kamyonet, minibüs çekici, tanker, otobüsler ve ticari otomobillerde kış lastiği aranacak, kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 mm den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 mm den az olmaması şartları aranacaktır. Mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı KTK'nın 65/a Maddesi gereğince 776.00 TL para cezası uygulanacak
KIŞ LASTİĞİ NEDİR?
Otomobilin yükünü taşımakta olan lastiklerin seçimi oldukça önemlidir. Bu lastiklerin mevsimlerine göre kullanılması ve araçlarına göre belirlenmesi, daha güvenli bir sürüş sağlayacaktır. Bu yüzden yola çıkmadan önce bulunulan mevsime uygun olan lastiklerin kullanılması gerekmektedir.
Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklık koşullarına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu sayede kışın buzlu, karlı ve çamurlu yollar için kullanılmaktadır. Fren performansı daha yüksek olan bu lastikler, farklı desenlerden üretilmiştir. Dişlerinin farklı yapılarda olması sayesinde diğer lastiklere göre daha güçlü performans sergilemektedir. markalara ve modellere göre değişmektedir. Her araçta farklı olarak kullanılan bu lastikler sayesinde kışın kara tutunması daha kolay bir hale gelmektedir. Bu da olabilecek olan risklere karşı önlem alınmasını sağlamaktadır.
Yaz lastikleri de farklı desenlere ve farklı dişlere sahiptir. Ancak bu dişlerin tasarımının yoğunluğu daha az olduğu için, fren gücü kış lastikleri kadar güçlü değildir. Ancak bu lastiklerin hızları diğer lastiklerin hız gücüne göre daha yüksektir. Ayrıca kuru zeminde de kolaylıkla hareket edilmesine yardımcı olmaktadır. Kış lastiği fiyatları sürekli olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bunun gibi yaz lastiği fiyatlarında da değişiklikler olmaktadır. Bu değişiklikler modellerine göre olduğu gibi mevsimin aşırı sıcak ya da soğuk olmasına göre de değişebilmektedir. Mevsimlere uygun olarak lastiklerin tercih edilmesi ve bu tercihler sırasında özelliklere dikkat edilmesi gerekmektedir. Yaşanılan soğukluk ya da sıcaklığa en uygun olan lastiklerin seçilmesi, sürüşlerin daha güvenli geçmesini sağlamaktadır. Bu yüzden lastik seçimi yaparken, lastik dişlerini ve sahip olduğu diğer özelliklerini incelemeniz gerekmektedir.
göz önünde bulundurulduğunda bu lastiklerin herkes tarafından kullanımının oldukça uygun olduğu görülmektedir. Herhangi bir kaza ihtimaline karşı, can ve mal kaybını önlemek için bu lastiklerin kullanılması gereklidir. Bu yaz ve kış lastikleri gibi dört mevsimlik lastiklerde bulunmaktadır. Ancak bu lastikler daha kısa süreli olmakla beraber aranılan kaliteyi pek karşılayamamaktadır. Kışın soğuk ve yazın sıcaklık karşısında yeterli imkanları sunmayan bu lastikler yerine her mevsime uygun lastiklerin kullanılması tavsiye edilmektedir.