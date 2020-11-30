A101 28 Kasım 4 Aralık aktüel kataloğuyla birbirinden farklı sürprizler cumartesi gününden itibaren raflardaki yerini aldı. Bu bağlamda pek çok ürünün dikkat çektiği kataloğda Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 22'li, Haribo Yumuşak Şeker Keyif Paketi, Uni Soft Islak Havlu Sensitive, Burch Çikolata Dolgulu Dörtköşe Mısır Gevreği ürünleri ön planda yer alıyor. İşte o ürünlerin fiyatları

A101 28 KASIM 4 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU