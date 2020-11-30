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    • 30.11.2020 16:23
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    28 Kasım 4 Aralık aktüel kataloğu fırsatları devam ediyor! 10 TL üzeri alışverişte 2 sürpriz ürün

    28 Kasım-4 Aralık aktüel kataloğu fırsatları devam ediyor. A101'de yeni indirimli ürünler arasında Ovadan Osmancık Pirinç, Kekspır Kek Donut Kakao Soslu, Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 22'li, Seyidoğlu Pekmez, Haribo Yumuşak Şeker Keyif Paketi, Uni Soft Islak Havlu Sensitive, Burch Çikolata Dolgulu Dörtköşe Mısır Gevreği, Çaykur Çay Tiryaki ve Öncü Salça Domates yer almaktadır. İşte A101 28 Kasım 4 Aralık aktüel kataloğu ürün listesi

    takvim.com.tr
    A101 28 Kasım aktüel kataloğu fırsatları devam ediyor!

    A101 28 Kasım 4 Aralık aktüel kataloğuyla birbirinden farklı sürprizler cumartesi gününden itibaren raflardaki yerini aldı. Bu bağlamda pek çok ürünün dikkat çektiği kataloğda Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 22'li, Haribo Yumuşak Şeker Keyif Paketi, Uni Soft Islak Havlu Sensitive, Burch Çikolata Dolgulu Dörtköşe Mısır Gevreği ürünleri ön planda yer alıyor. İşte o ürünlerin fiyatları

    A101 28 KASIM 4 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Çaykur Çay Tiryaki

    Uni Soft Sensitive Islak Havlu

    Haribo Keyif Paketi Yumuşak Şeker

    Balık Dünyası Dondurulmuş Karides

    Eti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi

    Algida Dondurma Çeşitleri

    Yemeklik Dana Pastırma

    Meyve ve sebze ürünlerinde yeni indirimler
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    Haberler Ekonomi A101 28 Kasım 4 Aralık aktüel kataloğu fırsatları devam ediyor! 10 TL üzeri alışverişte 2 sürpriz ürün