



NEREYE BAŞVURULACAK: Vergi, öğrenim veya katkı kredisi, idari para cezası borçları için başvurular www.gib. gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. SGK'ya borçlar için ise işverenler başvurularını e-Sigorta kanalıyla internetten yapabilecekler. Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak. Emlak vergisi ve su borçları için belediyelere başvurulacak.



NE ZAMAN ÖDENECEK: Vergi borçlarının ilk taksiti 1 Şubat'a, SGK borçlarının ise 1 Mart'a kadar ödenecek.



BORÇLAR NASIL HESAPLANACAK: Biriken borcun faizleri silinecek. Ana paraya aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak gecikme farkı eklenecek. Borçlar ilk taksitte ödenirse, bu gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek.