1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu hakkında yeni açıklama geldi. Açıklamada başvuruda yeni sonuçların açıklandığına yer verildi. İşte pandemi 1000 tL sosyal destek ödemesi başvuru sayfası ve başvuru sonuçlarının sorgulanacağı sayfa. E Devlet kapısı üzerinden yapılan açıklamada vatandaşlara olumlu ya da olumsuz cevap verildi. Bu başvurular e-Devlet üzerinden alınırken aynı zamanda sorgulama işlemi de e-Devlet'ten yapılabiliyor. Başvurusu olumlu karşılanan kişilerin parası PTT'den teslim ediliyor. Bir zarf içinde teslim edilen bu para için başvurular halen devam ediyor. Peki 1000 TL Pandemi başvuru sonucu sorgulama ekranı nerede?
KİMLERE VERİLMEDİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan açıklamada aşağıdaki şartları taşıyan vatandaşlara 1000 TL ödeme yapılmayacağına yer verildi:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
TC İLE BAŞVURU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların e Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapabileceğini söyledi ve ihtiyaç sahiplerine 1000 TL verileceğini söyledi. Bakan Selçuk açıklamasında, ""Faz-1, Faz-2'de bütünleşik sistemde olanlarımız dışındakiler erişemezler diye e-devletten bir sistem açtık Faz-3 altında ve orada herhangi bir siyasi mülahaza, herhangi bir şey gözetmeksiniz herkese başvuruya açtık. İstediğimiz sadece bir TC numarasıyla beraber başvurdular."dedi.
BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI
Türkiye.gov.tr adresi üzeriden Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda başvuru sonuçlarının bazılarının belli olduğuna , 1000 TL başvurusunda bazı vatandaşlara olumlu bazı vatandaşlara ise olumsuz cevap verildiğine yer verildi.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
Başvuru sayfası ve başvuru sonuç sorgulama sayfası yukarıdadır. Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmından e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra başvuru sonucunuzu görebilirsiniz. Yeni başvuru yapmak için sayfanın sağ üst kısmında bulunan YENİ BAŞVURU linkinden müracaatınızı yapabilirsiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Bu yardıma başvuran herkes başvurularını e-devlet üzerinden takip edebileceklerdir.
Yapılan bu değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Eğer aynı haneden birden fazla başvuru yapılırsa tek başvuru olarak değerlendirmeye alınacaktır. Başvuran kişinin hanesinde eğer aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan biri varsa başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
Başvuru süreci 1. Ve 2. Faz pandemi sosyal yardım fırsatlarından yararlananlar.
Bu sayede vatandaşlarımız açıklanan fırsatlar sayesinde 1. Ve 2. Faz pandemi sosyal yardım başvurusu yapıp kabul edilmeyen kişiler bu 3. Faz sosyal yardım desteğinden yararlanma fırsatı yakalayabileceklerdir.
PANDEMİ DESTEK 1000 LİRA BAŞVURUSU
1000 TL pandemi sosyal yardım başvuruları için şart yok!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığının yapmış olduğu açıklamalar neticesinde bu zorlu dönmeden geçen vatandaşlarımız için 1000 TL pandemi sosyal yardım uygulaması başladı. Başvurularda ise sadece e-devlet üzerinden hafta içi T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre düzenlemeler yapılacak. Bu sayede e-devlet başvurularında belirli şartlar doğrultusunda uygulanıyor. Fakat bu şartlar sadece hafta içi geçerli olacak. Bu sayede hafta sonu istediğiniz gibi başvuru işlemlerini gerçekleştirme olanağına sahipsiniz. E-devlet'te yer alan bilgiler doğrultusunda vatandaşların başvuru yapabilecekleri tarihler şöyle:
0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,
2 olan vatandaşlarımızın Salı,
4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,
6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,
8 olan vatandaşlarımızın Cuma.
Cumartesi ve Pazar günleri ise hiçbir sınırlama olmadan herkes bu hizmeti kullanarak başvurularını iletebileceklerdir.