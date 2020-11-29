Muhteşem Cuma vatandaşlara koronavirüsü unutturdu! En çok bakın hangi ürün satıldı!





E-ticaret sektörünün 2020 yılında yüzde 65 büyüyerek 250 milyar TL hacimle yılı kapatması bekleniyor. Bu rakamın 2021 yılında ise 400 milyarı geçmesini öngörülüyor



* Bu yıl yine en fazla alışveriş yapılan kategori elektronik oldu. Elektroniği hazır giyim takip etti.

* En çok artış gösteren kategori ise süpermarket kategorisi oldu.

* Bu sene özellikle okulların da kapanması ve evden çalışmanın da getirdiği etki ile okul, ofis ve çalışma malzemelerine geçen seneye göre 2 katı talep geldi.