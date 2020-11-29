1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu hakkında yeni açıklama geldi

TC İLE BAŞVURU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların e Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapabileceğini söyledi ve ihtiyaç sahiplerine 1000 TL verileceğini söyledi. Bakan Selçuk açıklamasında, ""Faz-1, Faz-2'de bütünleşik sistemde olanlarımız dışındakiler erişemezler diye e-devletten bir sistem açtık Faz-3 altında ve orada herhangi bir siyasi mülahaza, herhangi bir şey gözetmeksiniz herkese başvuruya açtık. İstediğimiz sadece bir TC numarasıyla beraber başvurdular."dedi.