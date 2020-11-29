1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu hakkında yeni açıklama geldi

Pandemi 1000 tl sosyal yardım için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların e Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapabileceğini belirtmişti ve ihtiyaç sahiplerine 1000 TL verileceğini söylemişti.
Sosyal yardım alan vatandaşlara yapılan 1000 TL'lik ödemenin ardından 3. faz için e devlet kapısı üzerinden bir başvuru ekranı açıldı.
KİMLERE VERİLMEDİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan açıklamada aşağıdaki şartları taşıyan vatandaşlara 1000 TL ödeme yapılmayacağına yer verildi:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
TC İLE BAŞVURU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların e Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapabileceğini söyledi ve ihtiyaç sahiplerine 1000 TL verileceğini söyledi. Bakan Selçuk açıklamasında, ""Faz-1, Faz-2'de bütünleşik sistemde olanlarımız dışındakiler erişemezler diye e-devletten bir sistem açtık Faz-3 altında ve orada herhangi bir siyasi mülahaza, herhangi bir şey gözetmeksiniz herkese başvuruya açtık. İstediğimiz sadece bir TC numarasıyla beraber başvurdular."dedi.
BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI
Türkiye.gov.tr adresi üzeriden Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda başvuru sonuçlarının bazılarının belli olduğuna , 1000 TL başvurusunda bazı vatandaşlara olumlu bazı vatandaşlara ise olumsuz cevap verildiğine yer verildi.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
Başvuru sayfası ve başvuru sonuç sorgulama sayfası yukarıdadır. Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmından e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra başvuru sonucunuzu görebilirsiniz. Yeni başvuru yapmak için sayfanın sağ üst kısmında bulunan YENİ BAŞVURU linkinden müracaatınızı yapabilirsiniz.