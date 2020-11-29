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    • 06.12.2020 12:53
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    Dev şirket harekete geçti! Hibe desteği sağlıyor... 40 bin TL...

    Dev şirket harekete geçti. Hibe desteği sağlıyor. 40 bin TL geri ödemesiz para almak isteyenler için başvuru süreci başladı. 40 bin TL'nin yanı sıra 25 bin liralık hibe desteği almak için 2 günlük i tamamlamak gerekiyor.

    takvim.com.tr
    40 bin TL hibe desteği! Yapın hesabınıza yatsın

    25 ve 40 bin TL hibe müjdesi herkesi sevindirdi. Hibe, herhangi bir malın, değerin vb. unsurların, herhangi bir bedel beklemeden, ilerleyen süreçlerde herhangi bir ödeme talep etmeksizin, başka bir kişiye devredilmesi anlamına gelmektedir. Coca-Cola Türkiye, Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle düzenlenen ve dört aşamadan oluşan programın başvurularının ilk şartı Kizkardeşim.net web sitesi üzerinden online eğitimlerini tamamlayarak sertifika almak. Başvurunun ardından teknik elemeden geçen kadınlardan il bazlı en yüksek puanı alan katılımcılar, online olarak gerçekleştirilecek Hibe Programı Kampı'na davet edilecek. 2 gün sürecek olan kampta, kadınlara yönelik hızlandırıcı eğitimler gerçekleştirilecek.

    Final jüri değerlendirmesinde, hibe alma kriterlerine göre en yüksek puanı alan 30 kadın, iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak. Hibe Kampı'nın son gününde online final töreni gerçekleştirilecek.

    Program ile yeme-içme sektörüne yönelik çalışan, işletme sahibi kadınların işletmelerini geliştirebilmeleri için Kız Kardeşim Projesi kapsamında 81 ilden seçilecek 30 girişimci kadının ürettikleri lezzetlerin tanıtılması, ve sosyo- ekonomik konumlarının güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Program ile yeme-içme sektörüne yönelik çalışan kadınlara markalaşmanın yanı sıra eğitim desteği de verilecek.
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    Haberler Ekonomi Dev şirket harekete geçti! Hibe desteği sağlıyor... 40 bin TL...