10.000 lira peşinatla konut kredisiz aylık 550 TL taksitle devlet güvencesi ile...

10.000 lira peşinatla konut kredisiz aylık 550 TL taksitle TOKİ evleri oldukça merak ediliyor. Bu anlamda projeler dar gelirli vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya devam ediliyor. TOKİ'nin kurasız konut satışı kampanyasına başvurmak isteyen adaylar, TOKİ kurasız konut satışı başvuru şartlarını araştırmaya başladı. TOKİ Başkanlığı yapılan açıklamada kurasız konut ödeme bilgilerini de açıkladı. Kuralsız ve çekilişsiz gerçekleştirilecek çekiliş, ilk olarak Ankara'da yapılacak.Uygun fiyatlı konut satışı alabilmek için %15 peşinat ödenmesi yeterli olacak. Geri kalan tutar ise, aylık kira bedeli gibi ödenecek.
HANGİ ŞEHİRLERDE TOKİ KONUT SATIŞI VAR?
Güncel TOKİ konut satışı kampanyaları araştırılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile kurasız TOKİ konut satışı yapılacağı duyurusu paylaşıldı. Hangi şehirlerde kurasız TOKİ konut satışı var araştıran adaylar, kurasız TOKİ konut satışı ödeme şartlarını da merak ediyor. TOKİ Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamaya göre konutların 115 bin TL'den başladığını duyuruldu. Buna ek olarak, müşterilere 180 ay vade ve aylık 565 TL taksit ödeme planları gibi cazip şartlar da sunuluyor. TOKİ alt gelir grubuna vereceği kurasız konut projesini 2+1 özellikli daireler için yapacak. TOKİ Başkanlığı'nın yaptığı duyuruda, ödemenin uygun oluşu TOKİ'den konut almak isteyen vatandaşları sevindirdi.
TOKİ'DEN AÇIK KONUT SATIŞ DUYURUSU
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca yapılan kurasız ev satışı duyurusu hangi şehirde olacağı bilgisi paylaşıldı. Kurasız açık satış konut satışlarının Kırıkkale Yuva Projesinden yapılacağı bilgisi paylaşıldı. TOKİ Başkanlığı bu projeden toplam 251 adet ev satışını kurasız olarak gerçekleştirecek. TOKİ kurasız konut başvurusu hangi banka üzerinden yapılacak araştıran vatandaşlar için duyuruda şu bilgiler paylaşıldı; "Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 251 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 30 Kasım 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır." denildi. Kurasız konut satışı nasıl yapılacak merak eden vatandaşlara, satışların başvuru önceliğine göre yapıldığını belirtelim.
KURASIZ KONUT SATIŞI ÖDEME TABLOSU
TOKİ Başkanlığı yaptığı açıklamada 251 konutun tamamını 2+1 olarak satışa sunacak. Kurasız konutların büyüklüğü 75 metrekare olarak açıklanırken, TOK Başkanlığı bu konutların net olarak 59 metrekare olduğunu da duyurdu. Kurasız konut satışlarının 115 bin TL ile 154 bin TL arasında değiştiğini duyuran TOK başkanlığı, taksitlerin 565TL gibi rakamlardan yapıldığını da açıkladı. İşte TOKİ kurasız konut ödeme tablosu;
TOKİ Konut Başvurusu Nasıl Yapılıyor
Toki konut başvuruları; Ziraat Bankası ve Halk bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Son tarih ise 31 Aralık 2020. Alıcılar, açık satışın başladığı günden itibaren yüzde 10 – 12 – 15 ve yüzde 25 peşinat seçeneklerinden yararlanabilirler.
Vade seçenekleri ise; 96 aydan 240 aya kadar değişiklik gösteriyor.
TOKİ Başvurusu İçin Gereken Şartlar;18 yaşından büyük olması, Vatandaşlık kimlik numarası, Türk vatandaşı olması, Fotoğraflı nüfus cüzdanı
TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.