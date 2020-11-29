29 Kasım aşı müjdesiyle geldi! Çeyrek, gram, yarım ve tam altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? 22-18 ayar bilezik fiyatı!

Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatlarının hafta sonu gidişatını öğrenmek istiyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,63 azalışla 447,80 liradan tamamladı. Kapanışta çeyrek altın alış fiyatı 740 liradan 721 liraya, gram altın 459 liradan 447 liraya düştü. Altın, 1,807 dolar/ons seviyesinden güne başladıktan sonra, Asya seansı boyunca alıcılı seyrederek 1818 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|459,70
|459,90
|447,60
|447,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.031,00
|3.052,00
|2.951,00
|2.972,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|419,50
|423,50
|408,50
|412,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.962,00
|2.982,00
|2.884,00
|2.904,00
|Yarım Ziynet
|1.481,00
|1.491,00
|1.442,00
|1.452,00
|Çeyrek Ziynet
|740,00
|745,00
|721,00
|726,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,63 azalışla 447,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 726,00 lira, Cumhuriyet altını 2.972,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,63 düşüşle 447,80 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 1.778,21 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.778,21 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,05 düşüşle 455 bin 150 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7921 lira, satışta 7,8233 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8890 lira, satışta 7,9206 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1939, sterlin/dolar paritesi 1,3340, dolar/yen paritesi de 104,07 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,65 yükselerek 47,99 dolardan işlem görüyor.
ALTIN SERT DÜŞTÜ, PETROL YÜKSELDİ
Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarını artırmasının etkisiyle altının ons fiyatı 1,800 doların da altına inerek, 1,780 dolara kadar geriledi.
Aşı desteğinde hızlı tırmanışla hafta ortasında 49 doları gören Brent petrolün varil fiyatı da, talep kaygılarıyla düştüğü 47 dolar düzeyinden topanlanarak, 48 doların üzerine döndü.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında güç toplama çabasının sonuç verediğine dikkat çekerek, "ABD piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle fiyatlar genel hatlarıyla sakin seyretse de dolar endeksinin 92 seviyesinin altına sarkmasının yansımalarını 1,820 dolara doğru hareket eden ons altında da gördük" dedi ve ekledi:
"Ancak bu durum anlamlı bir momentum yaratmak için yetersiz kaldı. Öte yandan ABD piyasaları bugün açılacak fakat işlemler yarım gün ile sınırlı kalacak. Dolayısıyla yukarı yönlü denemeler devam edebilecek olsa da değerli metallerin anlamlı bir değişim göstermeden günü tamamlayacağını tahmin ediyoruz. Önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz gibi güçlü bir iyileşmeden söz edebilmek için 1850 doların üzerine çıkılması gerekiyor."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.61 artışla 48.06 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.53 artışla 45.23 dolar,
- altın yüzde 1.61 düşüşle 1,780.92 dolar,
- gümüş yüzde 3.32 düşüşle 22.56 dolar,
- bakır yüzde 1.17 artışla 7,412.00 dolar,
- platin yüzde 1.68 düşüşle 950.22 dolar,
- paladyum yüzde 1.25 düşüşle 2,365.32 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 448 liraya, çeyrek altın 738 liraya, Cumhuriyet altını da 2,945 liraya geriledi.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, Şükran Günü dolayısıyla ABD piyasaları kapalı olduğu için, piyasaların geri kalanı sakin bir seansı geride bıraktıklarına işaret edilerek, şöyle denildi:
"Altın, 1,807 dolar/ons seviyesinden güne başladıktan sonra, Asya seansı boyunca alıcılı seyrederek 1818 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. Hacmin düşük olduğu günde bu seviyede kalmayı başaramayan sarı maden, seansı 1,810 dolar/onstan kapatarak seansı yatayda tamamlamış oldu.
"Gümüş için de benzer bir seans geride kalırken, başladığı seviyeden seansı tamamladı. 23.33 dolar/onstan seansı kapattı.
"Platin ise 970 dolar/ons direncini aşamama süreci devam ediyor, dün de bu seviyenin altında işlem görmeye devam etti. Seansı 964 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 0.4 hanesine yazmış oldu.
"Paladyum, dünün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 2,340 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve günlük kazancı yüzde 1.8 olmuş oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda da düşük hacimli bir gün geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,474 kg altın, 4,556 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
ALTIN TAHMİNİ
Analistlere küresel ekonomide merkez bankalarının daha fazla teşvik edici politikalar izlemesi dolayısıyla altında son bir sıçrama olasılık dahilinde görünüyor. Analistler altın ve gümüşte 2021 başında yeni zirveler görülebileceğini belirtti.
Buna göre analistler altının 2021 yılının başlarında 2 bin doları test edebileceğini öngördü. Bundan sonra altının düşüş hareketi göstereceğini öngören analistlere göre 2021 sonunda altının ons fiyatı 1.850 dolar seviyesine gerileyecek.
ALTIN NEDİR?
Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.
Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.
ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?
Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.