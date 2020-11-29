29 Kasım aşı müjdesiyle geldi! Çeyrek, gram, yarım ve tam altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? 22-18 ayar bilezik fiyatı!

"Gümüş için de benzer bir seans geride kalırken, başladığı seviyeden seansı tamamladı. 23.33 dolar/onstan seansı kapattı.



"Platin ise 970 dolar/ons direncini aşamama süreci devam ediyor, dün de bu seviyenin altında işlem görmeye devam etti. Seansı 964 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 0.4 hanesine yazmış oldu.

"Paladyum, dünün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 2,340 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve günlük kazancı yüzde 1.8 olmuş oldu.



"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda da düşük hacimli bir gün geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,474 kg altın, 4,556 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."