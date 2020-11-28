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    • Ekonomi
    • 28.11.2020 Gazete
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    Emekliye yeni maaş! ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar yapılacak? zammı ne kadar olacak?

    tahminlerine göre ve Bağ-Kur emeklilerinin mı yüzde 6 ya da 6.35 olacak. Maaşlarda 405 liraya varan artış olacak. Peki na yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Hangi emekli ne kadar alacak? İşte emeklilerin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...



    Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü de Ocak zammına çevrildi. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıkarken, Kasım ve Aralık verileri merakla bekleniyor.



    EN YÜKSEK 6.780 LİRA
    Zam oranı, Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahminine göre yüzde 6, Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.35 olacak.



    Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş 6 bin 375 lira 37 kuruş. Bu maaş zam oranı yüzde 6 olursa 6 bin 757 lira 89 kuruşa, yüzde 6.35 olursa 6 bin 780 lira 21 kuruşa yükselecek.



    Emeklilerin maaşında 404,84 liraya varan artış olacak. İşte tahminlere göre maaş tablosu:
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    Haberler Ekonomi Emekliye yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ocak zammı ne kadar olacak?