



Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş 6 bin 375 lira 37 kuruş. Bu maaş zam oranı yüzde 6 olursa 6 bin 757 lira 89 kuruşa, yüzde 6.35 olursa 6 bin 780 lira 21 kuruşa yükselecek.