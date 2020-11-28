Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü de Ocak zammına çevrildi. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıkarken, Kasım ve Aralık verileri merakla bekleniyor.
EN YÜKSEK 6.780 LİRA
Zam oranı, Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahminine göre yüzde 6, Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.35 olacak.
Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş 6 bin 375 lira 37 kuruş. Bu maaş zam oranı yüzde 6 olursa 6 bin 757 lira 89 kuruşa, yüzde 6.35 olursa 6 bin 780 lira 21 kuruşa yükselecek.
Emeklilerin maaşında 404,84 liraya varan artış olacak. İşte tahminlere göre maaş tablosu: