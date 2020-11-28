Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.11.2020 13:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2020 13:32
    ABONE OL

    2021 : ? MTV ne kadar oldu?

    MTV ne kadar oldu? 2021 yöntemi araç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. ? Yeni yılda yeniden değerleme oranına göre MTV’ye zam gelecek. Zam oranının 9,11 olduğu açıklandı. Araç fiyatına, modeline ve türüne göre MTV oranlarının ne kadar olduğu da belli oldu. İşte, araçlara göre ma!

    takvim.com.tr
    2021 MTV hesaplama: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV ne kadar oldu?

    2021 MTV hesaplama nasıl yapılır? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV ne kadar sorusuna araç sahipleri yanıt arıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nin yeni yılda ne kadar olacağı belli oldu. Araç fiyatına, modeline, türüne göre ödenecek vergi miktarı değişiklik gösterecek. Belirlenen zam oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi. Peki, 2021 MTV hesaplama nasıl yapılır?

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    1-3 yaş

    0-1300 cc

    2019 MTV: 861 lira

    2020 MTV: 964 lira

    2021 MTV: 1051 lira

    1301-1600 cc

    2019 MTV: 1499 lira

    2020 MTV: 1678 lira

    2021 MTV: 1830 lira

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    1-3 yaş

    1601-1800 cc

    2019 MTV: 2647 lira

    2020 MTV: 2964 lira

    2021 MTV: 3234 lira

    1801-2000 cc

    2019 MTV: 4170 lira

    2020 MTV: 4670 lira

    2021 MTV: 5095 lira

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    4-6 yaş

    0-1300 cc

    2019 MTV: 600 lira

    2020 MTV: 672 lira

    2021 MTV: 733 lira

    1301-1600 cc

    2019 MTV: 1124 lira

    2020 MTV: 1258 lira

    2021 MTV: 1372 lira

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    4-6 yaş

    1601-1800 cc

    2019 MTV: 2068 lira

    2020 MTV: 2316 lira

    2021 MTV: 2526 lira

    1801-2000 cc

    2019 MTV: 3211 lira

    2020 MTV: 3596 lira

    2021 MTV: 3923 lira

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    7-11 yaş

    0-1300 cc

    2019 MTV: 336 lira

    2020 MTV: 376 lira

    2021 MTV: 410 lira

    1301-1600 cc2019 MTV: 652 lira

    2020 MTV: 730 lira

    2021 MTV: 796

    01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

    7-11 yaş

    1601-1800 cc

    2019 MTV: 1218 lira

    2020 MTV: 1364 lira

    2021 MTV: 1488 lira

    1801-2000 cc

    2019 MTV: 1888 lira

    2020 MTV: 2114 lira

    2021 MTV: 2306 lira

    2019 yılında taşıtlardaki değer 46 bin 300 liranın altındakiler, 81 bin 100 lirayı aşmayanlar ve 81 bin 100 liranın üstündekiler olarak ayrılıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi.

    1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51 bin 800 lirayı aşmayanlar, 90 bin 800 lirayı aşmayanlar ve 90 bin 800 lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.

    01.01.2018 SONRASI TESCİL

    1-3 yaş

    0-1300 cc

    Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

    2019 MTV: 861 lira

    2020 MTV: 964 lira

    2021 MTV: 1051 lira

    Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

    2019 MTV: 946 lira

    2020 MTV: 1059 lira

    2021 MTV: 1155 lira

    Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

    2019 MTV: 1033 lira

    2020 MTV: 1156 lira

    2021 MTV: 1261 lira

    01.01.2018 SONRASI TESCİL

    1-3 yaş

    1301-1600 cc

    Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

    2019 MTV: 1499 lira

    2020 MTV: 1678 lira

    2021 MTV: 1830 lira

    1301-1600 cc

    Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

    2019 MTV'si: 1649 lira

    2020 MTV'si: 1846 lira

    2021 MTV: 2014 lira

    1301-1600 cc

    Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

    2019 MTV'si: 1799 lira

    2020 MTV'si: 2014 lira

    2021 MTV: 2197 lira

    01.01.2018 SONRASI TESCİL

    1-3 yaş

    1601-1800 cc

    Matrahı 129 bin 800 lira

    2019 MTV: 2911 lira

    2020 MTV: 3260 lira

    2021 MTV: 3557 lira

    1601-1800 cc

    Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

    2019 MTV: 3176 lira

    2020 MTV: 3557 lira

    2021 MTV: 3881 lira

    01.01.2018 SONRASI TESCİL

    1-3 yaş

    1801-2000 cc

    Matrahı 129 bin 800 lira

    2019 MTV'si: 4586 lira

    2020 MTV'si: 5136 lira

    2021 MTV: 5603 lira

    1801-2000 cc

    Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

    2019 MTV'si: 5003 lira

    2020 MTV'si: 5603 lira

    2021 MTV: 6113 lira
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 2021 MTV hesaplama: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV ne kadar oldu?