Toplam trafik primi 11 milyar lirayı aştı

Sigorta sektörünün Eylül sonu trafik, kasko ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortalarını kapsayan motorlu taşıtlar sigorta istatistikleri açıklandı. Buna göre; Ocak-Eylül döneminde kasko branşında 7 milyar 244 milyon lira prim üretilirken, 830 bin 713 mağdura toplam ödenen tazminat tutarı 3 milyar 861 milyon lira oldu. Dönem sonunda muallak tarafa bakıldığında ise 194 bin 620 adet muallak dosyaya 1 milyar 884 milyon lira muallak tazminat ayrıldı.

Zorunlu trafik sigortasında 9 aylık dönemde 11 milyar 586 milyon lira prim yazılırken, 982 bin 60 kişiye 5 milyar 871 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı. Söz konusu branşta devren muallak mağdur sayısı 352 bin 197 olurken, devreden muallak tazminat toplamı 10 milyar 68 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Zorunlu koltuk ferdi kaza branşının 9 aylık dönemine dair verilerine bakıldığında 47 milyon 482 bin lira prim yazılırken, bin 159 mağdura ödenen tazminat 23 milyon 632 bin lira oldu.