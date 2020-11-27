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    • Ekonomi
    • 27.11.2020 Gazete
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    Stratejik düşünenleri büyük fırsatlar bekliyor

    Genel Müdürü ve , zirvede, pandemi nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, madalyonun bir de fırsat tarafı olduğunu vurguladı.

    Stratejik düşünenleri büyük fırsatlar bekliyor

    TURKUVAZ Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, zirvede, pandemi nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, madalyonun bir de fırsat tarafı olduğunu vurguladı.

    Gebeş, "Dönem itibariyle şanslı olmayan sektörler mevcut. Ancak resme ters tarafından bakacak olursak bu dönem, yenilikçilere, stratejik düşünenlere, başarı odaklılara, örgütlenme yetenekleri yüksek olanlara büyük fırsatlar tanıyor. Girişimci olarak tanımladığımız kitlenin genel özelliklerini oluşturan bu olgular, ekonomiye beklenmedik zamanlarda fark yaratarak katkıda bulunma şansını veriyor" dedi. Gebeş, Para dergisinin girişimcilere her zaman özel önem verdiğini belirtti.

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    Haberler Ekonomi Stratejik düşünenleri büyük fırsatlar bekliyor