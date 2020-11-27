Girişimciye dev destek

Fikir geliştirip bunu hayata geçirmek isteyenlere destek yağıyor. Eğitimden nakdi katkılara, pazar bilgisine kadar pek çok destek girişimcilerin emrine sunuluyor. Para dergisi tarafından düzenlenen '4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi 2020 Webinarı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, girişimcilik ekosistemini sağlıklı bir şekilde geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Girişimci adaylarını ücretsiz eğitiyor, fikirden ürünün ticarileşmesine kadarki tüm süreçlerde danışmanlık destekleri veriyor, fiziki yer ihtiyaçları konusunda yardımcı oluyor ve girişimcilerin finansa erişimlerini farklı mekanizmalarla kolaylaştırıyoruz" dedi.
POZİTİF AYRIMCILIK
Bu konuda yürütülen çalışmalara örnekler veren Varank, şu bilgileri paylaştı: "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı sayesinde son 8 senede 1.500'e yakın girişim kuruldu. KOSGEB ile geleneksel girişimcilere 65 bin liraya kadar, imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri girişimcilere de 375 bin liraya kadar geri ödemesiz destekler veriyoruz.
Bu desteklerde, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kalkınma ajanslarımızla girişimcilere mali destek sağlamanın yanında, eğitimler veriyor, girişimcilik ve kuluçka merkezi gibi ortak altyapılar kuruyoruz. Finansa erişim alanında, Bölgesel Kalkınma, Teknoloji ve İnovasyon ile Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi fonlarını hayata geçirdik."
ÇEŞİTLİLİK ARTMALI
Bakan Varank, daha büyük işlere imza atabilmek için özellikle finansmana erişimde çeşitliliği artırmak gerektiğini kaydetti.
Özel sektörün yeni filizlenen girişimleri desteklemesi gerektiğini söyleyen Varank, "Oyun sektörü, biyoteknoloji, yapay zeka, siber güvenlik, fintek, mobil uygulamalar gibi alanlarda ciddi potansiyelimiz var.
Bu alanlar aslında pandemi sonrası dönemin yükselen yıldızı olmaya da aday" dedi. Bakan Varank, Ulusal Girişimcilik Stratejisi'ni de hazırlamaya başladıklarını ifade etti.