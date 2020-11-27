Girişimciye dev destek

Fikir geliştirip bunu hayata geçirmek isteyenlere destek yağıyor. Eğitimden nakdi katkılara, pazar bilgisine kadar pek çok destek girişimcilerin emrine sunuluyor. Para dergisi tarafından düzenlenen '4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi 2020 Webinarı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, girişimcilik ekosistemini sağlıklı bir şekilde geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Girişimci adaylarını ücretsiz eğitiyor, fikirden ürünün ticarileşmesine kadarki tüm süreçlerde danışmanlık destekleri veriyor, fiziki yer ihtiyaçları konusunda yardımcı oluyor ve girişimcilerin finansa erişimlerini farklı mekanizmalarla kolaylaştırıyoruz" dedi.