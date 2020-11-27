SON DAKİKA: 12 bin sözleşmeli personel alımında flaş gelişme: Tarih belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız." açıklamasında bulundu.
MÜLAKAT OLMAYACAK
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ilan tarihi hakkında yeni açıklama geldi. Açıklamada ilan tarihi için alınan son bilgi paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı alımını yapacağı 12 bin Sağlık Personeli Alımı için adaylara herhangi bir mülakat yapmayacak. Bakan tarafından gelen açıklamaya göre, "Gerekli Hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu ÖSYM'nin İnternet sitesi üzerinde yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecekler. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda Mülakat Olmayacak " dedi.
BAKAN KOCA'DAN BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün "Bakanlığımız; 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." ifadeleri ile yaptığı açıklamada şunları söyledi:
İLAN TARİHİ
İlana başvuruların, son bilgilere göre Aralık ayının ilk gününde başlaması ve 7 Aralık'a kadar alınması bekleniyor.
12 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK!
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatları hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS Puanına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezi yerleştirme ile 12 Bin Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak.
ALIM YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU!
7000 Hemşire,
1700 Ebe,
2864 Sağlık Teknikeri / Sağlık Teknisyeni,
Psikolog,
Sosyal Çalışmacı,
Biyolog,
Odyolog,
Çocuk Gelişimcisi,
Diyetisyen,
Fizyoterapist,
İş ve Uğraşı Terapisti,
Dil e Konuşma Terapisti,
Perfüzyonist,
Sağlık Fizikçisi,
MÜLAKAT YAPILMAYACAK!
Sağlık Bakanlığı alımını yapacağı 12 bin Sağlık Personeli Alımı için adaylara herhangi bir mülakat yapmayacak. Bakan tarafından gelen açıklamaya göre, "Gerekli Hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu ÖSYM'nin İnternet sitesi üzerinde yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecekler. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda Mülakat Olmayacak " dedi.
COVİD-19 UYARISI'DA GELDİ!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamanın devamında, Covid-19 salgıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli Sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum dedi.