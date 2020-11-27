4D'Lİ TAŞERON İŞÇİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu zamana kadar 6 ayda bir kez %4 oranında zam yapılan taşeron işçilerin maaşlarında asgari ücrete dengeleme durumu söz konusu. 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor.

Zam oranı ile ilgili en kuvvetli ihtimaller arasında 2020 asgari ücret maaş zam oranı olan yüzde 15 ön plana çıkıyor. Eğer bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak.