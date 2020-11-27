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    • Ekonomi
    • 27.11.2020 11:49
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    • 27.11.2020 11:56
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    Hepsi 100 bin TL'nin altında! 'ndan satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı!

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretilememesi araç sahibi olmak isteyenleri ikinci el otomobillere yönlendirdi.  Araç sahibi olmak isteyenlerin bir diğer durağı da oldu. Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle araç satışına devam ediyor. İşte 100 bin TL’nin altındaki araçlar…

    Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Milliyet'te yer alan habere göre, Fiyatı 100 bin TL'nin altında bulunan otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor. İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...

    2008 DACIA LOGAN / İhale fiyatı: 37 bin TL

    2006 HYUNDAI MATRIX /İhale fiyatı: 47.500 TL

    2002 MERCEDES A 140 / İhale fiyatı: 87.000 TL

    2004 OPEL ZAFİRA 2.0 TDI/ İhale fiyatı:65.000 TL

    2006 FORD FOCUS/ İhale fiyatı:73.000 TL

    2004 VOLVO V70/ İhale fiyatı: 75.500 TL

    2003 FORD FOCUS / İhale fiyatı: 49.800 TL

    2001 VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI/ 45.400 TL

    1998 PEUGEOT 406 COUPE 2.0/ 29.200 TL

    2004 DODGE RAM VAN 2.5 CRD/ 68.200
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    Haberler Ekonomi Hepsi 100 bin TL'nin altında! Ticaret Bakanlığı'ndan satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı!