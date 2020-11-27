Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Milliyet'te yer alan habere göre, Fiyatı 100 bin TL'nin altında bulunan otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor. İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...