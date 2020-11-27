Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Milliyet'te yer alan habere göre, Fiyatı 100 bin TL'nin altında bulunan otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor. İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...
2008 DACIA LOGAN / İhale fiyatı: 37 bin TL
2006 HYUNDAI MATRIX /İhale fiyatı: 47.500 TL
2002 MERCEDES A 140 / İhale fiyatı: 87.000 TL
2004 OPEL ZAFİRA 2.0 TDI/ İhale fiyatı:65.000 TL
2006 FORD FOCUS/ İhale fiyatı:73.000 TL
2004 VOLVO V70/ İhale fiyatı: 75.500 TL
2003 FORD FOCUS / İhale fiyatı: 49.800 TL
2001 VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI/ 45.400 TL
1998 PEUGEOT 406 COUPE 2.0/ 29.200 TL
2004 DODGE RAM VAN 2.5 CRD/ 68.200