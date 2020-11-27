Girişimci Fikirler Bilişim Vadisi’nde Büyüyor

2017 yılında faaliyete geçen Bilişim Vadisi, aralarında yerli ve milli elektrikli aracımız TOGG'un da bulunduğu 140'ı aşkın AR-GE firması ve 1000'in üzerinde nitelikli AR-GE personeliyle Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunuyor. Odak noktasını sivil teknolojiler olarak belirleyen Bilişim Vadisi'nde; mobilite, akıllı şehirler, oyun geliştirme, tasarım, siber güvenlik ve yapay zeka başlıklarında nitelikli projelerin gelişmesi için kümelenmeler oluşuyor.
Geçtiğimiz yıla kıyasla girişimci sayısının %95 oranında arttığı Bilişim Vadisi'nde yeni yıl ile birlikte 1300 m2'lik yeni bir kuluçka merkezi faaliyete geçiriliyor. Girişimcilerin projelerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu çalışma ortamını sağlayan Bilişim Vadisi, temel aşama diye ifade edilen ön kuluçkada yer alacak girişimcilerine ücretsiz ofis imkanı sunuyor.
Kuluçka Programı'na kabul edilen girişimciler 6 ay boyunca Bilişim Vadisi Kuluçka İşletme Merkezi üyesi olmaya hak kazanıyor ve tüm bu süreç boyunca ortak çalışma alanları, sosyal imkanlar ve toplantı salonlarını 7/24 kullanabiliyorlar. Girişimcilerin ticarileşmeye atılan ilk adımlarında yararlanabilecekleri muhasebe yazılımı Bilişim Vadisi tarafından sağlanıyor. Patent, mevzuat, vergi ve mali uygulamalar ile AR-GE başlıklarında ücretsiz danışmanlık alan girişimciler, yerli ve milli teknolojimizin gelişmesi ve uluslararası alanda kendisinden söz ettirmesi için destekleniyor.
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu; "Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sağlayarak sivil teknoloji odaklı bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak yolunda çalışan Bilişim Vadisi'nin faaliyetleri genç girişimcilerin ilgisini çekmeye ilerleyen dönemde de devam edecek" dedi.
24 KENTTEN 3 BİN BAŞVURU
Koronavirus salgını sebebiyle fiziksel buluşmalara ara verilen bu dönemde ise etkinliklere çevrim içi ortamda hız kesmeden devam ediliyor. Yakın zaman tamamlanan Siber Güvenlik Çevrim İçi Eğitimleri'ne Türkiye'nin 24 ilinden 3000'e yakın başvuru alındı.
Yine geçtiğimiz dönem gerçekleşen ve Türkiye Açık Kaynak Platformu iş birliğinde verilen Açık Seminerler dizisi ile 30 günde büyük bir başarıya imza atılarak 300 bini aşkın izleyiciye ulaşıldı.