Girişimci Fikirler Bilişim Vadisi’nde Büyüyor

Kuluçka Programı'na kabul edilen girişimciler 6 ay boyunca Bilişim Vadisi Kuluçka İşletme Merkezi üyesi olmaya hak kazanıyor ve tüm bu süreç boyunca ortak çalışma alanları, sosyal imkanlar ve toplantı salonlarını 7/24 kullanabiliyorlar. Girişimcilerin ticarileşmeye atılan ilk adımlarında yararlanabilecekleri muhasebe yazılımı Bilişim Vadisi tarafından sağlanıyor. Patent, mevzuat, vergi ve mali uygulamalar ile AR-GE başlıklarında ücretsiz danışmanlık alan girişimciler, yerli ve milli teknolojimizin gelişmesi ve uluslararası alanda kendisinden söz ettirmesi için destekleniyor.