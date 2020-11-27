Gençlere ve kadınlara 500 milyon TL

HALKBANK Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ise zirvede, Türkiye'de girişimciliğin desteklenmesi ve yenilikçi girişimlerin başarıya ulaştırılması için bankacılık sektörü kadar bilgi ve sermaye desteğini sağlayacak yatırımcılara da çok büyük iş düştüğüne dikkat çekti. Özellikle genç ve kadın girişimcileri desteklemeyi bir misyon edindiklerini söyleyen Tuncay, "Girişimcilik kredilerimizle tüm girişimcileri desteklemeye çalışıyoruz. 3 bin 600'den fazla kadın-genç girişimciye 500 milyon lira kredi kullandırdık" dedi.