Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Gençlere ve kadınlara 500 milyon TL

    Müdür ise zirvede, ’de girişimciliğin desteklenmesi ve yenilikçi girişimlerin başarıya ulaştırılması için bankacılık sektörü kadar bilgi ve sermaye desteğini sağlayacak yatırımcılara da çok büyük iş düştüğüne dikkat çekti. Özellikle genç ve kadın girişimcileri desteklemeyi bir misyon edindiklerini söyleyen Tuncay, “Girişimcilik kredilerimizle tüm girişimcileri desteklemeye çalışıyoruz. 3 bin 600’den fazla kadın-genç girişimciye 500 milyon lira kredi kullandırdık” dedi.

    Gençlere ve kadınlara 500 milyon TL

    Müdür ise zirvede, 'de girişimciliğin desteklenmesi ve yenilikçi girişimlerin başarıya ulaştırılması için bankacılık sektörü kadar bilgi ve sermaye desteğini sağlayacak yatırımcılara da çok büyük iş düştüğüne dikkat çekti. Özellikle genç ve kadın girişimcileri desteklemeyi bir misyon edindiklerini söyleyen Tuncay, "Girişimcilik kredilerimizle tüm girişimcileri desteklemeye çalışıyoruz. 3 bin 600'den fazla kadın-genç girişimciye 500 milyon lira kredi kullandırdık" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Gençlere ve kadınlara 500 milyon TL