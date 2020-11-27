Fahiş fiyata rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, A Para'da Paranın Yönü programına katıldı. A Para Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını cevaplandıran Küle, fahiş fiyatlarla ilgili şikayetler sonrası inceleme başlattıklarını söyledi.
Küle, süper market zincirleriyle ilgili de soruşturmaların yakında biteceğini belirterek, şöyle konuştu: "Kurumsal ve yapısal bazı tedbirler hayata geçirmek için sektör incelemesi de yürütüyoruz. Maskede girdi olarak kullanılan dokumasız kumaş üreten şirketlerle ilgili de soruşturma başlattık. Yaş sebze ile ilgili de bir sektör araştırması yapıyoruz. Üreticinin tüm riski üstlendiği, son halkadaki perakendede riskin az ama kârlılığın fazla olması bir çarpıklık olarak karşımıza çıkıyor. İncelemelerin sonuçlarını yakında açıklayacağız."
Küle, süper market zincirleriyle ilgili de soruşturmaların yakında biteceğini belirterek, şöyle konuştu: "Kurumsal ve yapısal bazı tedbirler hayata geçirmek için sektör incelemesi de yürütüyoruz. Maskede girdi olarak kullanılan dokumasız kumaş üreten şirketlerle ilgili de soruşturma başlattık. Yaş sebze ile ilgili de bir sektör araştırması yapıyoruz. Üreticinin tüm riski üstlendiği, son halkadaki perakendede riskin az ama kârlılığın fazla olması bir çarpıklık olarak karşımıza çıkıyor. İncelemelerin sonuçlarını yakında açıklayacağız."