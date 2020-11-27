



İŞTE TAHMİNLER

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.1. Bu tahmine göre, 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6 olacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde ise 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.47 çıktı. Bu tahmine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyon yüzde 6.35 çıkacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu.