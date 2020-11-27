Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranı henüz belli değil. Ancak ipuçları var. Hem Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini hem de son beklenti anketi, ipuçlarını veriyor.
İŞTE TAHMİNLER
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.1. Bu tahmine göre, 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6 olacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde ise 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.47 çıktı. Bu tahmine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyon yüzde 6.35 çıkacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu.