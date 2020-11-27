İstihdam paketi kapsamında eski işe dönüş için başvurular 1 Aralık'ta başlayacak ve 31 Aralık'a kadar sürecek. Eski işçisini işe başlatana destek verilirken, başvurusu kabul edilmeyenlere de ayda bin 30 lira ödenecek.
1 Ocak 2019 itibarı ile ödenecek primlerden mahsup edilmek üzere işçi başına aylık bin 324 lira destek sağlanacak. İşveren işçiyi ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalırsa sigortalıya aylık bin 168 lira destek verilecek.
Bu tutarlar, yeni yılda yaşama geçecek asgari ücrete göre artırılacak. Düzenleme, işsizlik ödeneği almaya devam edenleri de kapsıyor. Sigortasız çalıştırdığı işçilerine sigorta yapan işverene geçmişe yönelik borç çıkarılmayacak.
HAZAL ATEŞ