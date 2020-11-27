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    • Ekonomi
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    • 27.11.2020 20:28
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kaybederek 27 Kasım'ı 1.328,73 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA
    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Akçansa 15,18 13,80 10,00
    Selçuk Ecza Deposu 11,40 10,68 6,74
    Emlak Konut GMYO 2,17 2,08 4,33
    Pınar Süt 21,84 20,96 4,20
    Çimsa 15,80 15,20 3,95
    DO-CO 488,50 470,10 3,91
    Vestel 20,68 20,00 3,40
    Kordsa Teknik Tekstil 14,81 14,36 3,13
    Pınar Et Ve Un 24,34 23,64 2,96
    Alarko GMYO 18,61 18,11 2,76
    Petkim 4,23 4,13 2,42
    Logo Yazılım 111,00 108,90 1,93
    Gözde Girişim 6,55 6,45 1,55
    Oyak Çimento 8,23 8,11 1,48
    Enerjisa Enerji 10,60 10,45 1,44
    İş GMYO 2,13 2,10 1,43
    Yataş 11,96 11,80 1,36
    Bizim Mağazaları 15,92 15,71 1,34
    Gübre Fabrikaları 52,20 51,55 1,26
    Tat Gıda 11,20 11,07 1,17

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 27 Kasım BIST 100 en çok değer kazanan hisseler