Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,41 2,67 -9,74 Otokar 227,00 240,00 -5,42 Odaş Elektrik 3,45 3,63 -4,96 Bagfaş 20,52 21,56 -4,82 Net Holding 3,19 3,34 -4,49 Ford Otosan 119,70 124,60 -3,93 Anadolu Efes 22,48 23,28 -3,44 Koza Madencilik 13,17 13,63 -3,37 Kartonsan 2.730,00 2.823,90 -3,33 Pegasus 61,70 63,70 -3,14 Ege Endüstri 1.630,00 1.675,40 -2,71 Yapı ve Kredi Bankası 2,99 3,07 -2,61 GSD Holding 2,28 2,34 -2,56 Sabancı Holding 9,99 10,25 -2,54 Zorlu Enerji 2,73 2,80 -2,50 Koç Holding 18,68 19,14 -2,40 İş Finansal Kiralama 3,77 3,86 -2,33 Çemtaş 15,45 15,81 -2,28 Türk Hava Yolları 11,93 12,20 -2,21 Aygaz 12,82 13,10 -2,14