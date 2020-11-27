‘BES sürdürülebilir refahın anahtarı oldu’

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 12 milyon katılımcı ve 164 milyar liralık fon büyüklüğü ile sürdürülebilir refahın anahtarı olduğunu belirterek, 'BES'in avantajlarını her fırsatta hatırlatıyoruz. Özellikle yüzde 25 devlet katkısı, Avrupa ülkelerinde bile olmayan bir teşvik' dedi.
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Sürdürülebilirlik sadece kurumlar için değil aileler ve bireyler için de önemli. Özellikle pandemi süreci bize mevcut yaşam şartlarımızın gelecekte de güvence altına alınmasının önemini bir kez daha gösterdi. Bunun anahtarının ise Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) olduğu daha iyi anlaşıldı" diye konuştu.
BES'in 12 milyon katılımcı ve 164 milyar liralık fon büyüklüğü ile sürdürülebilir refahın anahtarı olduğunu belirten Sincek "BES'in avantajlarını her fırsatta hatırlatıyoruz. Özellikle yüzde 25 devlet katkısı, Avrupa ülkelerinde bile olmayan bir teşvik" dedi. Türkiye'de BES için devlet tarafından sağlanan teşviklerin kaçırılmaması gerektiğine dikkat çeken Sincek, "BES'te verilen yüzde 25 devlet katkısının üst limiti asgari ücrete göre belirleniyor.
Bu üst limit bir yıl içinde yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 25'ini geçemiyor. 2020 yılı içinde ödediği toplam katkı payıyla bu limitin altında kalan katılımcılar için yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanma fırsat yıl sonuna kadar sürüyor. Çünkü her yılın devlet katkısı hakkı, ilgili takvim yılıyla sınırlı. İmkanı olanlara, yüzde 25 devlet katkısından maksimum yararlanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.
BES fonlarının büyümeye devam ettiğini vurgulayan Ayhan Sincek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu büyümede katılım esaslı BES'in çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Otomatik Katılım Sistemi'nde faizsiz fonların konvansiyonel fonlara göre daha fazla tercih edilmesi ile bu kategorinin beklenenden daha derin ve kapsayıcı olduğu kanıtlanıyor."
FAİZSIZ FONLAR SİSTEMI YUKARI TAŞIYOR
30 Eylül itibariyle Otomatik Katılım Sistemi kapsamındaki tüm fonların içindeki katılım fonlarının payının yüzde 63 olduğunun görüldüğünü belirten Sincek, şunları kaydetti: "Sonuç olarak faiz hassasiyeti olan vatandaşların kendilerine alternatif sunulduğunda faizsiz ürünleri daha fazla tercih ettiği görüldü. Yılbaşından bugüne emeklilik sektörü yüzde 21.5'lik getiriye sahipken, sadece faizsiz fonlar ise yüzde 40.2 civarında getiri sağladı. Faizsiz fonlara teveccüh artıyor, faizsiz fonlar da yüksek oranda getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ediyor."