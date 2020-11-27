‘BES sürdürülebilir refahın anahtarı oldu’

BES fonlarının büyümeye devam ettiğini vurgulayan Ayhan Sincek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu büyümede katılım esaslı BES'in çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Otomatik Katılım Sistemi'nde faizsiz fonların konvansiyonel fonlara göre daha fazla tercih edilmesi ile bu kategorinin beklenenden daha derin ve kapsayıcı olduğu kanıtlanıyor."



FAİZSIZ FONLAR SİSTEMI YUKARI TAŞIYOR

30 Eylül itibariyle Otomatik Katılım Sistemi kapsamındaki tüm fonların içindeki katılım fonlarının payının yüzde 63 olduğunun görüldüğünü belirten Sincek, şunları kaydetti: "Sonuç olarak faiz hassasiyeti olan vatandaşların kendilerine alternatif sunulduğunda faizsiz ürünleri daha fazla tercih ettiği görüldü. Yılbaşından bugüne emeklilik sektörü yüzde 21.5'lik getiriye sahipken, sadece faizsiz fonlar ise yüzde 40.2 civarında getiri sağladı. Faizsiz fonlara teveccüh artıyor, faizsiz fonlar da yüksek oranda getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ediyor."