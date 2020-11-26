Son dakika: Türk Eximbank'tan yeni kredi anlaşması

"Türk Eximbank'ın en üst düzeyde birçok alanda iş birliği yaptığı uluslararası bankalardan biri olan ICBC Grubu ile mevcut ilişkilerimizin, sendikasyon piyasasında verdikleri desteğe ek olarak bu yeni kredi ile birlikte daha da geliştiğini görmek memnuniyet verici. Bankalarımız arasındaki iş birliğinin, Türkiye ile Çin arasında hızla gelişen ticari ve ekonomik ilişkilerin de olumlu etkisiyle önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyoruz."