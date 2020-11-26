Evde paketleme işi oldukça popüler... 2000 TL üzerinde para kazanın! Günlük 3 saat evde çalışma ile...

HANGİ ÜRÜNLER PAKETLENİYOR?

Paketleme işinde genel olarak sabun, tel toka kutulama, poşet katlama, kulak çubuğu ambalajlama gibi çeşitli ürünlerin paketlenmesi yapılıyor. Evde sadece 3-4 saat çalışma ile aylık gelir elde etmek isteyen hanımların bir takım şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Günlük yapabileceğiniz paket sayısı 800 civarında olacaktır ve bu iş sadece sizin 2 saatinizi almaktadır. Eğer siz daha fazla zaman ayırırsanız kazanacağınız parada o kadar fazla olacaktır. Özellikle ev hanımları bu işi evlerinde yaparak evinin bir çok ihtiyacını karşılayabilmektedir. Sizde evinizde yapabileceğiniz bir ek iş arıyorsanız evde sabun paketleme işi için başvuru yapabilirsiniz.