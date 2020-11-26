Evde paketleme işi oldukça popüler... 2000 TL üzerinde para kazanın! Günlük 3 saat evde çalışma ile...

Koronavirüs salgını sonrası evde kalarak gelir kazanmak isteyenlere İŞKUR kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Bu kapsamda her türlü iş imkanını araştıran vatandaşların arayış içerisinde oldukları başlıklarından bir tanesi de evde iş imkanları. Evde yapılabilecek ek işler arasında nikah şekeri paketleme, evde kına paketleme işi, evde iplik temizleme işi, evde makale yazma, evde boncuk paketleme işi. Özellikle ev hanımları bu işi evlerinde yaparak evinin bir çok ihtiyacını karşılayabilmektedir. Sizde evinizde yapabileceğiniz bir ek iş arıyorsanız evde sabun paketleme işi için başvuru yapabilirsiniz.
HANGİ ÜRÜNLER PAKETLENİYOR?
Paketleme işinde genel olarak sabun, tel toka kutulama, poşet katlama, kulak çubuğu ambalajlama gibi çeşitli ürünlerin paketlenmesi yapılıyor. Evde sadece 3-4 saat çalışma ile aylık gelir elde etmek isteyen hanımların bir takım şartları yerine getirmesi gerekiyor.
Günlük yapabileceğiniz paket sayısı 800 civarında olacaktır ve bu iş sadece sizin 2 saatinizi almaktadır. Eğer siz daha fazla zaman ayırırsanız kazanacağınız parada o kadar fazla olacaktır. Özellikle ev hanımları bu işi evlerinde yaparak evinin bir çok ihtiyacını karşılayabilmektedir. Sizde evinizde yapabileceğiniz bir ek iş arıyorsanız evde sabun paketleme işi için başvuru yapabilirsiniz.
Özellikle büyük şehirlerdeki firmalar paketleme işi gibi basit olan işleri yapmak istemedikleri için bu işleri evinden çalışmak isteyenlere verebiliyorlar. Tane başına da 10 ila 15 kuruş arasında ödeme yapan firmaların her biri farklı ödeme şartları sunabilir. Sizlere tavsiyemiz güvendiğiniz ve parasını kesin ödeyecek dediğiniz bir firma bulmanız ve parasını almadan kesinlikle ürünlerinizi teslim etmemenizdir.
Sabun paketleme işi almak öyle kolay değil. Bulunduğunuz bölgede sabun üretim tesisi olması gerekmektedir. Ege bölgesinde evlerde üretilen zeytinyağlı sabunları paketleme işleri evlere verilmektedir. Burada iş birazda sizlere düşmektedir. Araştırma yaparak evde yapabileceğiniz bir iş bulabilirsiniz. Ege bölgesinde fazla miktarda üretilen sabunların paketleme işlemleri isteyen kişilere evde yapılmak üzere verilmektedir. Bu yerleri tespit edip iş istemek sizlere kalmış bir şeydir.
Evde İplik Temizleme ile Ek Gelir
Bu iş imkanı diğerlerine nazaran biraz daha zahmetli. Firmalar parça kumaşları sizlere getiriyorlar ve bu parça kumaşlardan iplik çıkarmanız talep ediliyor. Parça başı ödeme yapılan bu iş için el yeteneği gerekiyor.
Evde Nikah Şekeri Paketleme ile Ek Gelir
Evde nikah şekeri paketleme işi oldukça yaygın. Çok sayıda firma bu konuda ilanlar veriyor. Evlere teslim edilen malzemeler ile nikah şekeri paketlemesi yapılıyor. Paketleme başı belli bir ücret çalışanlar toplu ödemeler alabiliyorlar.
Evde Kına Paketleme ile Ek Gelir
Ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar için yapılabilecek işler arasında evde kına paketleme işi bulunuyor. Bu iş özellikle düğünlerin çok olduğu dönemlerde çok fazla rağbet görüyor. Firmalar evinde çalışma isteyenlere kına ve diğer paketleme malzemelerini bırakıyorlar. Belli bir sürede istenilen sayıda kına paketleme işi yapılıyor. Bu sayede evde ek gelir elde edilmiş oluyor.
Evde Boncuk Paketleme ile Ek Gelir
Evde kadınların büyük ilgi gösterdiği boncuk paketleme işi için sistem kına paketleme ile aynı şekilde işliyor. Ancak boncuk paketleme işi el yeteneği istiyor ve yılın her dönemi yoğun bir şekilde yapılabiliyor. Boncuk paketleme işinde de firmalar adresinize malzemeleri teslim ediyor ve belli sürede istenilen sayıda paketlenme yapılmasını istiyorlar.