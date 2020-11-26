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    • Ekonomi
    • 26.11.2020 15:23
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    • 26.11.2020 15:34
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    : 'da okul hakkında karar verildi! Okul servis fiyatları zamlandı mı?

    haberine göre 'da kararıyla okul nde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi. Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.

    DHA
    Okul servis ücretlerinde karar!

    Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında gerçekleşen toplantısında, "Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi.



    Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: İstanbul'da okul servis ücretleri hakkında karar verildi! Okul servis fiyatları zamlandı mı?