Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada kararlar açıklandı.
HAPİSTE ÇÜRÜYECEK
Darbe girişimini FETÖ'nün sivil sorumlularıyla birlikte yöneten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, sivil sorumlularla aynı suçlardan 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
SİVİLLERİ BOMBALAYIN TALİMATI
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki halkı, TBMM, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve TÜRKSAT'ı bombalayan F-16 pilotlarına talimatı Mustafa Mete Kaygusuz iletmişti.