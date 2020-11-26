Satanın planları altüst oluyor! İkinci el araba fiyatlarında özellikle 7-8 aydır yükselişin sürmesi otomobil almayı düşünenlerin kafasını karıştırıyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla fiyatların seyrini merak eden vatandaşlar piyasada yer alan uzmanlar tarafından yapılan yorumları okuyor. Koronavirüs nedeniyle ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artışla birlikte otomobil almak isteyenler gözlerini fiyatların düşeceği tarihe çevirdi. Sıfır araba üretiminin normalleşme süreciyle başlamasının ardından ikinci el araba fiyatlarının düşüp düşmeyeceği otomobil alacakların aklında bir soru olarak yer almaya devam ediyor. Uzmanlar otomobil piyasalarındaki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak - Eylül dönemine ait verileri açıkladı. OSD'nin açıkladığı verilere göre otomobil üretimi geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 18 oranında azaldı. Pandemi dolayısıyla üretimin yavaşlaması, sıfır araçların ve buna bağlı olarak da ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu.