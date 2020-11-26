Bu yılın bitmesine günler kala yeni yılda memur maaşlarına yapılacak zam oranına milyonlar odaklandı. Bu minvalde 2020 yılının ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre maaşlarında artış görecek olan memur ve memur emeklileri yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Bu yıl memur ve memur emeklilerine 2021 Ocak'ta yüzde zam yapılacak. Peki, Ocak ayında hemşire, polis, öğretmen ve imam maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Hakem kurulu kararı kapsamında belirlenen yüzde 3'lük zam oranı, eğer bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa yükselecek.