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    • Ekonomi
    • 26.11.2020 14:47
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    • 26.11.2020 14:47
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    İl ilçe belediyeleri bedava tablet başvuru formu doldurmak için ne yapılır? ?

    İl ilçe belediyeleri bedava tablet ve laptop dağıtımı için yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bilindiği gbi Pandemi süreci nedeniyle tekrar EBA üzerinden başlamıştı. Bu anlamda 500 bin tablet dağıtımı süreciyle ilgili , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 30 bin tabletin dağıtımına yakın zamanda başlanacağını açıklamıştı. Bakan Selçuk'un bu açıklamalarının ardından "?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Bakanlığı'nın (MEB) çatısı altında toplanan tablet, laptop ve bilgisayar yardımlarının yardımların yanı sıra, bazı belediyeler doğrudan da öğrencilere tabletleri ulaştırıyor. İşte ücretsiz tablet-laptop veren yerler ve başvuru formu linki..

    İl ilçe belediyeleri bedava tablet laptop başvuru formu!

    Bedava tablet laptop başvuru formu! İl ilçe belediyeleri tablet başvurusu alıyor! Ücretsiz tablet laptop veren yerler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bedava Laptop Bilgisayar başvuruları her ilin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacak. Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde 30 bin tabletin dağıtımına yakın zamanda başlanacağını açıkladı. MEB tarafından koordine edilen ücretsiz tablet dağıtımı süreci, uzaktan eğitim sebebiyle canlı derse katılmak durumunda olan öğrencilerin mağdur olmasını engellemeyi amaçlıyor. Peki, MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?


    MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;

    Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen 60 bin tablet bilgisayarı, resmî veriler ışığında hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisine göre öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdığımızı daha önceden sizlerle paylaşmıştık.

    Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz.

    ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Haberimiz aracılığıyla 2020 uzaktan eğitim bedava bilgisayar, tablet ve kampanyası başvuru ekranı, şartları hakkında bilgi edinebilir; kimlerin başvuru yapabileceğini ve diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz.

    BURSA

    Bursa Belediyesi henüz tablet duyurusu yayımlamadı ama yardım sayfasından başvuru yaparak tablet ve bilgisayar başvurunuzu yapabilirsiniz.

    https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=yardim_basvuru

    İZMİR

    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kampanyada binlerce kişiye ücretsiz tablet veriliyor.

    https://www.bizizmir.com/tabletdestegi

    KAYSERİ

    Kayseri Belediyesi, henüz tablet duyurusu yayımlamadı. Ancak başvuru sayfasından tablet ihtiyacınızı belediyeye iletebilirsiniz.

    https://www.kayseri.bel.tr/beyaz-masa

    DENİZLİ

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ücretsiz tablet dağıtımının başladığına yer verildi.

    https://www2.denizli.bel.tr/ogrenimyardimi/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

    BAĞCILAR

    Bağcılar Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda ücretsiz tablet başvurularının alındığına yer verildi.

    http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/473/19743/uzaktan-egitim-icin-bagcilar-dayanismasi.aspx

    YEŞİLYURT

    Yeşilyurt Belediye Başkanlığı tablet başvurusu devam ediyor.

    http://app.yesilyurt.bel.tr/tablet/basvuru.html

    MERKEZEFENDİ

    Merkezefendi Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda , belediyelere yapılan eşya yardımlarından faydalanmak için online başvuru gerektiği bildirildi.

    merkezefendi.bel.tr/merkezeli/

    KONYA

    Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 10 bin tablet dağıtılacağına yer verildi.

    https://www.konya.bel.tr/haberayrinti.php?haberID=7594

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Belediyesi tarafından yayımlanan askıda tablet uygulaması ile binlerce öğrenciye tablet verilecek.

    http://askida.besiktas.bel.tr/

    ADANA

    Adana Büyükşehir Belediyesi, şefkat köprüsü adlı siteden tablet bağışı alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

    https://sefkatkoprusu.com/

    KONYAALTI

    Konyaaltı Belediyesi, belediye bütçesinden tablet alınacağını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını duyurdu.

    https://www.konyaalti.bel.tr/haberler/20584-konyaalti-belediyesi-nden-ihtiyac-sahibi-ogrencilere-tablet-destegi

    BOLU

    Bolu Belediyesi ücretsiz tablet dağıtıyor. Binlerce öğrenciye verilecek tablet için başvuru bilgileri aşağıdaki sayfada.

    https://www.bolu.bel.tr/dagitilacak-tablet-ve-internet-paketi-icin-basvurular-bugun-sona-eriyor/

    TUZLA

    Tuzla Belediyesi, başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda öğrenciye tablet veriyor.

    https://www.tuzla.bel.tr/icerik/11/6916/askida-tablet-ile-kesintisiz-egitime-tam-destek.aspx

    ÇALDIRAN

    Çaldıran Belediyesi , çok sayıda öğrenciye ücretsiz tablet dağıtacak.

    http://www.caldiran.bel.tr/haber/caldiran-belediyesinden-ogrenciler-icin-tablet-ve-bilgisayar-kampanyasi/

    ARNAVUTKÖY

    Arnavutköy Belediyesi bir açıklama yaptı ve çok sayıda öğrenciye ücretsiz tablet dağıtılacağını söyledi.

    https://arnavutkoy.bel.tr/icerik/37/9360/bir-tablet-de-benden-olsun--kampanyasi.aspx

    SANCAKTEPE

    Sancaktepe Belediyesi de diğer belediyeler gibi ücretsiz tablet dağıtımı yapıyor.

    https://www.gonuldentablet.com/

    DÖŞEMEALTI

    Antalya Döşemealtı Belediyesi, uzaktan eğitime tablet desteği sağlıyor.

    http://www.dosemealti.bel.tr/tr/m/haberler/uzaktan-egitime-tablet-destegi.html

    TALAS

    Talas Belediyesi, uzaktan eğitime destekte bulunmak için çok sayıda öğrenciye tablet dağıtacak.

    https://talas.bel.tr/tr/kurumsal/haberler/baskan-yalcindan-uzaktan-egitime-tablet-destegi

    ANKARA

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz internet ve tablet ile laptop dağıtıyor.

    https://mavimasa.ankara.bel.tr/WebBasvuru#/

    ESENLER

    Koronavirüs salgını ile birlikte ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı.

    https://esenler.bel.tr/10000-tablet/
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    Haberler Ekonomi İl ilçe belediyeleri bedava tablet başvuru formu doldurmak için ne yapılır? Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?