Bedava tablet laptop başvuru formu! İl ilçe belediyeleri tablet başvurusu alıyor! Ücretsiz tablet laptop veren yerler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bedava Laptop Bilgisayar başvuruları her ilin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacak. Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde 30 bin tabletin dağıtımına yakın zamanda başlanacağını açıkladı. MEB tarafından koordine edilen ücretsiz tablet dağıtımı süreci, uzaktan eğitim sebebiyle canlı derse katılmak durumunda olan öğrencilerin mağdur olmasını engellemeyi amaçlıyor. Peki, MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?
MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen 60 bin tablet bilgisayarı, resmî veriler ışığında hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisine göre öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdığımızı daha önceden sizlerle paylaşmıştık.
Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz.
ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Haberimiz aracılığıyla 2020 uzaktan eğitim bedava bilgisayar, tablet ve kampanyası başvuru ekranı, şartları hakkında bilgi edinebilir; kimlerin başvuru yapabileceğini ve diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz.
BURSA
Bursa Belediyesi henüz tablet duyurusu yayımlamadı ama yardım sayfasından başvuru yaparak tablet ve bilgisayar başvurunuzu yapabilirsiniz.
https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=yardim_basvuru
İZMİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kampanyada binlerce kişiye ücretsiz tablet veriliyor.
KAYSERİ
Kayseri Belediyesi, henüz tablet duyurusu yayımlamadı. Ancak başvuru sayfasından tablet ihtiyacınızı belediyeye iletebilirsiniz.
https://www.kayseri.bel.tr/beyaz-masa
DENİZLİ
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ücretsiz tablet dağıtımının başladığına yer verildi.
https://www2.denizli.bel.tr/ogrenimyardimi/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
BAĞCILAR
Bağcılar Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda ücretsiz tablet başvurularının alındığına yer verildi.
http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/473/19743/uzaktan-egitim-icin-bagcilar-dayanismasi.aspx
YEŞİLYURT
Yeşilyurt Belediye Başkanlığı tablet başvurusu devam ediyor.
MERKEZEFENDİ
Merkezefendi Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda , belediyelere yapılan eşya yardımlarından faydalanmak için online başvuru gerektiği bildirildi.
merkezefendi.bel.tr/merkezeli/
KONYA
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 10 bin tablet dağıtılacağına yer verildi.
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş Belediyesi tarafından yayımlanan askıda tablet uygulaması ile binlerce öğrenciye tablet verilecek.
http://askida.besiktas.bel.tr/
ADANA
Adana Büyükşehir Belediyesi, şefkat köprüsü adlı siteden tablet bağışı alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
KONYAALTI
Konyaaltı Belediyesi, belediye bütçesinden tablet alınacağını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını duyurdu.
https://www.konyaalti.bel.tr/haberler/20584-konyaalti-belediyesi-nden-ihtiyac-sahibi-ogrencilere-tablet-destegi
BOLU
Bolu Belediyesi ücretsiz tablet dağıtıyor. Binlerce öğrenciye verilecek tablet için başvuru bilgileri aşağıdaki sayfada.
https://www.bolu.bel.tr/dagitilacak-tablet-ve-internet-paketi-icin-basvurular-bugun-sona-eriyor/
TUZLA
Tuzla Belediyesi, başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda öğrenciye tablet veriyor.
https://www.tuzla.bel.tr/icerik/11/6916/askida-tablet-ile-kesintisiz-egitime-tam-destek.aspx
ÇALDIRAN
Çaldıran Belediyesi , çok sayıda öğrenciye ücretsiz tablet dağıtacak.
http://www.caldiran.bel.tr/haber/caldiran-belediyesinden-ogrenciler-icin-tablet-ve-bilgisayar-kampanyasi/
ARNAVUTKÖY
Arnavutköy Belediyesi bir açıklama yaptı ve çok sayıda öğrenciye ücretsiz tablet dağıtılacağını söyledi.
https://arnavutkoy.bel.tr/icerik/37/9360/bir-tablet-de-benden-olsun--kampanyasi.aspx
SANCAKTEPE
Sancaktepe Belediyesi de diğer belediyeler gibi ücretsiz tablet dağıtımı yapıyor.
https://www.gonuldentablet.com/
DÖŞEMEALTI
Antalya Döşemealtı Belediyesi, uzaktan eğitime tablet desteği sağlıyor.
http://www.dosemealti.bel.tr/tr/m/haberler/uzaktan-egitime-tablet-destegi.html
TALAS
Talas Belediyesi, uzaktan eğitime destekte bulunmak için çok sayıda öğrenciye tablet dağıtacak.
https://talas.bel.tr/tr/kurumsal/haberler/baskan-yalcindan-uzaktan-egitime-tablet-destegi
ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz internet ve tablet ile laptop dağıtıyor.
https://mavimasa.ankara.bel.tr/WebBasvuru#/
ESENLER
Koronavirüs salgını ile birlikte ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı.
https://esenler.bel.tr/10000-tablet/