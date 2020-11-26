SON DAKİKA: Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 46 milyon lira artarak 592 milyar 576 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 azalarak 139 milyar 301 milyon liraya düştü.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 899 milyon lirası taksitli, 76 milyar 402 milyon lirası taksitsiz oldu.