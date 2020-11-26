



Pandemiye karşın Çin'in 2020 yılı petrol talebinin, 2019 yılındaki talebinden daha yüksel omlacağını vurgulayan Birol, herşeye karşın petrol talebi büyüme oranlarının önceki dönemlere göre daha ılımlı düzeylerde olduğuna dikkat çekti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, küresel hampetrol talebinin pandemi öncesi düzeylerine kademeli olarak döndüğünü vurguladı.



OPEC'in video konferans yoluyla düzenlenen toplantısında konuşan Barkindo, enerji piyasalarını Covid-19 pandemisi sonrası parlak bir gelecek beklediğine dikkat çekti ve ekledi:

"Covid-19 pandemisi öncesi petrol talebine doğru kademeli bir dönüş gözlemliyoruz; bu dönüşün ardından, 2020'li yılların ortasından itibaren yavaş yavaş inişe geçmeden önce, güçlü bir talep büyümesi bekliyoruz."

OPEC'in üretim kısıntılarının büyük ölçüde piyasadaki dengeleme çabalarına bağlı olarak sürdürüldüğüne işaret eden Barkindo, bu çabaların aynı zamanda Covid-19 kaynaklı kriz sücinde piyasanın istikrarını da kuramayı amaçladığını vunguladı.