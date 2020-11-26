26 Kasım son dakika faiz depremi: Bankalar kredi kullanmak isteyenlere yönelik faizlerde güncellemelere gitti. Merkez Bankası'nın faizleri yükseltmesiyle birlikte bankalar da harekete geçti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz artışları meydana geldi. Corona virüsü pandemisi sebebiyle yürürlüğe sokulan ve kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli olarak verilen ev ve taşıt kredilerinde değişikliğe gidildi. Vatandaşların yakından takip ettiği kredilerin faiz oranları yükseltildi. İşte İş Bankası, Akbank, Garanti ve Vakıfbank faiz oranları güncel faiz oranları… Parasal genişleme politikasının sona ermesi ve parasal sıkılaşma uygulamalarının başlaması ile kredi muslukları çok hızlı kapatıldı. Bankların kredi musluğu büyük bir hızla kapatılırken özellikle de ev almak için ağır davranan kişiler büyük pişmanlık yaşadı. İşte ilgili son dakika haberleri detayları...
Bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu
İş Bankası
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3724 lira
Toplam ödeme: 134 bin 607 lira
İş Bankası
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1687 lira
Toplam ödeme: 204 bin 311 lira
İş Bankası
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 60 ay
Aylık ödeme: 2739 lira
Toplam ödeme: 164 bin 900 lira
ICBC Bank Turkey
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.35
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3687 lira
Toplam ödeme: 133 bin 288 lira
ICBC Bank Turkey
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.30
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1650 lira
Toplam ödeme: 199 bin 496 lira
ICBC Bank Turkey
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.30
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 60 ay
Aylık ödeme: 2578 lira
Toplam ödeme: 155 bin 245 lira
Akbank
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.38
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3709 lira
Toplam ödeme: 134 bin 105 lira
Akbank
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1613 lira
Toplam ödeme: 195 bin 270 lira
Akbank
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.33
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 60 ay
Aylık ödeme: 2602 lira
Toplam ödeme: 156 bin 696 lira
Vakıfbank
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3724 lira
Toplam ödeme: 134 bin 607 lira
Vakıfbank
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1613 lira
Toplam ödeme: 194 bin 103 lira
Garanti BBVA
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.49
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3724 lira
Toplam ödeme: 134 bin 607 lira
Garanti BBVA
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.49
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1794 lira
Toplam ödeme: 216 bin 871 lira
Garanti BBVA
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.64
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 60 ay
Aylık ödeme: 2854 lira
Toplam ödeme: 171 bin 821 lira
KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Konut kredisi faiz oranları devamlı olarak güncellenirken bir yandan da vatandaşlar tarafından konut fiyatları düşecek mi sorusu soruluyor. GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020-2. Çeyrek Raporu'na göre; 2019 senesinin ilk yarısında toplamda 505 bin konut satışı gerçekleşmişti. Bu rakam 2020 senesinde 625 bin adede gelerek %23,5'lik bir artış gösterdi.
Konut kredisi faiz oranlarının değişmesiyle beraber önümüzdeki dönemlerde konut fiyatlarının da düşmesi, takvim.com.tr vatandaşların beklentileri arasında yer alıyor. Bir yandan da vatandaşlar tarafından uygun konut kredisi hangi banka veriyor konusunda araştırmalar yapılmaya devam ediyor.
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.