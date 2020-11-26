Akbank

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.33

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2602 lira

Toplam ödeme: 156 bin 696 lira

Vakıfbank

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3724 lira

Toplam ödeme: 134 bin 607 lira

Vakıfbank

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1613 lira

Toplam ödeme: 194 bin 103 lira

Garanti BBVA

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.49

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3724 lira

Toplam ödeme: 134 bin 607 lira

Garanti BBVA

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.49

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1794 lira

Toplam ödeme: 216 bin 871 lira

Garanti BBVA

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.64

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2854 lira

Toplam ödeme: 171 bin 821 lira



KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Konut kredisi faiz oranları devamlı olarak güncellenirken bir yandan da vatandaşlar tarafından konut fiyatları düşecek mi sorusu soruluyor. GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020-2. Çeyrek Raporu'na göre; 2019 senesinin ilk yarısında toplamda 505 bin konut satışı gerçekleşmişti. Bu rakam 2020 senesinde 625 bin adede gelerek %23,5'lik bir artış gösterdi.

Konut kredisi faiz oranlarının değişmesiyle beraber önümüzdeki dönemlerde konut fiyatlarının da düşmesi, takvim.com.tr vatandaşların beklentileri arasında yer alıyor. Bir yandan da vatandaşlar tarafından uygun konut kredisi hangi banka veriyor konusunda araştırmalar yapılmaya devam ediyor.

KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?

Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.

Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.