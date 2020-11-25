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    • Ekonomi
    • 25.11.2020 Gazete
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    Yabancı turist kayağa geliyor

    (TÜRSAB) Başkanı , gerek iç pazardan gerekse , ve Polonya pazarlarından kış i merkezlerine ilginin mevcut olduğunu belirterek, " ve Palandöken için bu 3 ülkeden charter uçuş planlaması yapan tur operatörlerimiz bulunuyor. Uludağ, Kartepe ve Kartalkaya'ya yönelik de yurt dışından talep bulunuyor. Türkiye kış turizminde ön plana çıkıyor" dedi. Bağlıkaya, bu yılın 15 milyon ziyaretçi, 10 milyar dolar turizm geliri ile bitirileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

    Yabancı turist kayağa geliyor

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, gerek iç pazardan gerekse , ve Polonya pazarlarından kış i merkezlerine ilginin mevcut olduğunu belirterek, " ve Palandöken için bu 3 ülkeden charter uçuş planlaması yapan tur operatörlerimiz bulunuyor. Uludağ, Kartepe ve Kartalkaya'ya yönelik de yurt dışından talep bulunuyor. Türkiye kış turizminde ön plana çıkıyor" dedi. Bağlıkaya, bu yılın 15 milyon ziyaretçi, 10 milyar dolar turizm geliri ile bitirileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

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