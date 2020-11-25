Yabancı turist kayağa geliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, gerek iç pazardan gerekse Rusya, Ukrayna ve Polonya pazarlarından kış turizmi merkezlerine ilginin mevcut olduğunu belirterek, "Özellikle Erciyes ve Palandöken için bu 3 ülkeden charter uçuş planlaması yapan tur operatörlerimiz bulunuyor. Uludağ, Kartepe ve Kartalkaya'ya yönelik de yurt dışından talep bulunuyor. Türkiye kış turizminde ön plana çıkıyor" dedi. Bağlıkaya, bu yılın 15 milyon ziyaretçi, 10 milyar dolar turizm geliri ile bitirileceğini tahmin ettiklerini söyledi.