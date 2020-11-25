Ahlatcı Yatırım'ın altın analizinde de, şöyle denildi:

"Haftanın ilk işlem gününde devam eden endişeler ve dolar çevresindeki yataylık değerli metalin güne kazançla başlamasına neden olurken, ABD açıklanan PMI endekslerinin sektörel toparlanma ivmesini hızlandırması ile ons altının kazançlarını geri verdiği takip edilmişti. Geçtiğimiz gün ise olumlu gelen aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserliği ek olarak, Joe Biden'ın geçiş sürecinin resmi olarak başlamasıyla ons altın'ın son dört ayın en düşük seviyesine gerilediği takip edildi."