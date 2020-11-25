

Kentsel dönüşüm tapu harcı geri alınır mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan ve uygulamada olan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile vatandaşların bazı hakları bulunuyor. Bu yönetmeliğin 7. maddesine göre ev sahibi olan vatandaşların tapu harcı muhafiyeti oluyor. Bu düzenleme ile ev alırken; belediyelerce alınan ücret ve harçlar, , veraset ve intikal vergisi, kullanılacak kredilerden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi için muafiyet hakkı ve noter harcı damga vergisi ödeyen vatandaşlara tapu harcı muhafiyeti veriliyor. Ev alırken bu ödemeyi yapan kişiler başvuru yaparak ödemelerini geri alabilecekler.