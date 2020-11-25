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    • Ekonomi
    • 25.11.2020 15:14
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    • 25.11.2020 15:14
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    ve 'ndan tahvil ihracı açıklaması: İki kattan fazla talep edildi!

    Son dakika haberleri... ve 'ndan yapılan açıklamaya göre dolar cinsi tahvil ihraç miktarının toplam 2,25 milyar dolar olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

    Hazine'den tahvil ihracı açıklaması

    'nin dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracında toplam miktar 2,25 milyar doları olarak gerçekleşti. Hazine ve 'ndan yapılan açıklamaya göre tahvilin kupon oranı yüzde 5,95, yatırımcıya getirisi yüzde 6 oldu.

    İHRAÇ TUTARININ İKİ KATINDAN FAZLA TALEP GELDİ
    Açıklamaya göre tahvile toplamda 200'e yakın yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40'ı , yüzde 19'u ABD, yüzde 17'si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15'i ve yüzde 9'u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

    Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 8,75 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

    2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı için 24 Kasım 2020 tarihinde , HSBC ve 'e yetki verilmişti.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tahvil ihracı açıklaması: İki kattan fazla talep edildi!